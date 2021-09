Edwin Luna desmiente rumores de divorcio

Edwin Luna no está contemplando divorciarse de Kimberly Flores, por el contrario, hoy la ama más que nunca.

Verás, desde la salida de Kimberly Flores del reality de Telemundo “La casa de los famosos”, la pareja no se ha separado ni un momento.

La cantante acompañó a Edwin Luna a la grabación de su nuevo video e incluso el matrimonio fue captado junto en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde su paso desató una pelea.

Aunque el escándalo rodea a la pareja, queda claro, ellos prefieren mirar hacia otro lado al punto que Edwin Luna hoy “grita” su amor por la madre de su hija, desmintiendo así los rumores de divorcio.

A través de sus historias de Instagram junto a una fotografía de dos tazas de café, escribió:

“(Kimberly Flores) No sé lo qué me hiciste pero me fascinas. Siempre es mejor dos tazas de café que una solita”

Edwin Luna