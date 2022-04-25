Así como Intocable homenajeó a Debanhi Escobar y María Fernanda en un concierto, El Komander dedicó una canción a la primera joven de 18 años víctima de un feminicidio.

El Komander pidió un aplauso para todas las mujeres mostrando el respeto que tiene por ellas, y fue claro en decir “esta canción es en memoria de Debanhi Escobar”.

La historia de Debanhi conmocionó a México, porque además se suma a la lista de jóvenes víctimas de un feminicidio dentro de las más de 15 encontradas en Nuevo León.

El Komander dedica “Descansa mi amor” a Debanhi Escobar

El Komander tomó el micrófono en su concierto en Higo, Veracruz, para alzar la voz por Debanhi Escobar y las mujeres desaparecidas en México.

La noche del jueves 21 de abril se dio a conocer que el cuerpo de Debanhi fue encontrado en una cisterna, todo parece indicar que fue víctima de abuso sexual.

Ante la conmoción que se vive en México por la historia de Debahni y los cuerpos de 15 mujeres más que fueron encontraron en Nuevo León, hizo una unión entre artistas.

Por ello, El Komander no dudó en tomar el micrófono durante su concierto en Higo, Veracruz, para pronunciarse por los feminicidios.

El Komander no descarta incursionar en el reguetón (@soyelkomander1)

Además de pedir un aplauso para las mujeres diciendo “yo nací de una”, El Komander dedicó la canción ‘Descansa mi amor’ a la memoria de Debanhi.

“Quiero darle gracias a Dios haber nacido de una mujer, quiero que le regalemos un aplauso a todas las mujeres de esta noche”. El Komander, cantante.

‘Descansa mi amor’ fue una canción que El Komander lanzó en 2014 y que forma parte de su álbum “cazador”.

Las palabras de El Komander hacia las mujeres y Debahni fueron aplaudidas por sus seguidoras diciéndole “eres un chingón”, “es admirable”.

El Komander, Edén Muñoz e Intocable hablan de Debanhi Escobar y los feminicidios en México

Cantantes hablaron de los feminicidios que cada vez son más recurrentes en México, tal como sucedió hace unos días con Debanhi Escobar en Nuevo León.

Ante ello, no solo El Komander dedicó una canción a Debanhi, sino que Edén Muñoz compuso una canción con especial dedicatoria a las desaparecidas.

Marcha Feminicidio Debanhi (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Intocable también fue una de las agrupaciones que en uno de sus conciertos del fin de semana, homenajeó a Debanhi y a María Fernanda.

Así como El Komander han sido varios los cantantes y fueras del espectáculo que se han pronunciado sobre Debanhi y la desaparición de miles de mujeres en México.