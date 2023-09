Federica Quijano, cuyo nombre real es Janine Patricia Quijano Tapia, quiere ser la próxima gobernadora de Yucatán y dar un paso más grande en la política, pero esta decisión ha generado críticas de todo tipo.

Federica Quijano, quien no es nueva en la política, y además tiene una larga carrera en la música, se inscribió este martes 26 de septiembre para el proceso interno de Morena en el estado de Yucatán, en el que elegirán candidato o candidata, pero ¿Quién es Federica Quijano?

Doy un paso más en mi compromiso por Yucatán. Con un gran sentido de responsabilidad les comparto que me he registrado en la plataforma de Morena como aspirante a Coordinadora de Defensa de la Transformación en Yucatán. Juntos, trabajaremos por un futuro más verde e inclusivo. pic.twitter.com/cdbWr16Gta

Federica Quijano es una famosa integrante del grupo de pop Kabah y actualmente se dedica de lleno a la política como diputada federal.

Federica Quijano está decepcionada de que su papá no pudiera ser un buen abuelo por la enfermedad que padece

En días pasados, al justificar sus aspiraciones políticas, dijo que efectivamente no nació en Yucatán pero vive ahí desde 2016 y ha recorrido el 80 por ciento del estado conociendo sus problemáticas.

También dijo que es madre por adopción y que sus hijos viven y estudian en Yucatán.

Federica Quijano recordó que Mauricio Vila, actual gobernador de Yucatán, nació en el Estado de México (Edomex) y que en su caso ha sido cercana a la entidad y su gente desde hace al menos siete años.

Respecto a las problemáticas de Yucatán, Federica Quijano dijo que se ha metido en camisa de once varas y se ha enfrentado a grandes empresas como Bachoco, a la que acusó de estar envenenando el agua de Yucatán.

También dijo que ha donado con su sueldo de diputada recursos para:

Federica Quijano no es ajena a Yucatán, pues de hecho, actualmente es diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) -aliado de Morena- y representa a la tercera circunscripción del estado de Yucatán.

Federica Quijano, en una entrevista elaborada por Comunicación Social de la Cámara de Diputados, confirmó que participó en la campaña de Felipe Calderón como vocera joven en la elección de 2006.

En ese entonces recién había adoptado a su primera hija ya que por problemas de endometriosis y una cirugía no pudo ser madre biológica.

Ello y ante la problemática del abandono de bebés -a la que atendió de cerca- tomó la decisión de adoptar, a la vez que aceptó la invitación de Felipe Calderón ya alejada de la música.

“Las giras de cantante con room service no se parecían en nada a una gira presidencial en el “El hijo desobediente” (el autobús de la campaña)”

No obstante, dijo que solo fue usada porque a pesar de haber apoyado la campañ, nunca restituyeron a su padre como psiquiatra de la Fiscalía General de la República (FGR), quie fue despedido en el sexenio de Vicente Fox.

“(Felipe Calderón) ofreció un espacio en su gabinete; yo estaba bien en mi trabajo de Televisa, pero le pedí que intercediera para que le devolvieran el trabajo a mi papá, quien fue despedido como siquiatra en la PGR donde atendía a víctimas del delito, luego de la salida de Fox de la presidencia. Pasó un año, luego cuatro. Le pedí mil veces que me apoyara para que le restituyeran el trabajo y nada. Ahí me di cuenta que me usaron solo por la imagen”

Federica Quijano