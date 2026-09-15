Mariana Garza muestra su apoyo a Sasha Sokol y celebra el fallo contra Luis de Llano, quien fue sentenciado por daño moral tras revictmizar a la cantante en un podcast.

Tras la demanda de Sasha Sokol contra Luis de llano que inició en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las demandas civiles por abuso sexual infantil no expiran con el tiempo.

Además, las víctimas pueden exigir una compensación y justicia sin importar los años que hayan transcurrido.

Mariana Garza respalda a Sasha Sokol tras el fallo contra Luis de Llano

Sasha Sokol ha recibido el respaldo de sus excompañeros de Timbiriche desde que inició la demanda contra Luis de Llano. Mariana Garza celebra que la cantante haya ganado el proceso.

“Me da muchísimos gusto que haya justicia. En el caso de Sasha es muy claro, la sentencia ya está dada, se está esperando que se cumpla la sentencia” Mariana Garza

Mariana Garza (Agencia México)

Mariana Garza está feliz de que Sasha Sokol haya alzado la voz sobre el abuso que vivió cuando era menor y menciona que solo esperan que Luis de Llano sí cumpla su sentencia.

La cantante afirma que el caso de Sasha Sokol es la prueba de que existe la justicia y las mujeres pueden recurrir a la justicia con la certeza de que habrá resultados.

Mariana Garza ha sido testigo del proceso que enfrentó Sasha Sokol

El proceso legal de Sasha Sokol contra Luis de Llano duró 3 años , hasta que en 2025 el productor fue sentenciado por daño moral.

Mariana Garza revela que ella ha sido testigo de todo el proceso que vivió Sasha Sokol, el cual fue sumamente complicado.

“Me consta lo complicado que ha sido todo este proceso”, contó Mariana Garza, quien agradece a Sasha Sokol por alzar la voz contra el abuso.

La actriz asegura que gracias al proceso legal de Sasha Sokol, el abuso sexual infantil no prescribe y puede ser castigado.

Mariana Garza espera que Luis de Llano cumpla con la sentencia que le impusieron: “Lo que generó hablar de este caso (…) ha rendido un fruto que no es solo para ella, es para todas las personas”.