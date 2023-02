En una videollamada con Javier Ceriani, de 52 años, y Elisa Beristain, de 50 años de edad, titulares de Chisme No Like, el hijo de Yahir habló de sus nuevos proyectos.

Resulta que Tristán Othon, de 24 años de edad, preparó un video erótico al lado del músico Erick Zepeda, de 31 años de edad.

Material que estará disponible en el Only Fans del hijo de Yahir, quien asegura utiliza la plataforma para solventar sus gastos.

Tristan Othon, hijo de Yahir, con Erick Zepeda. (@carmona_dl / Twitter)

Y es que Yahir, de 43 años de edad, enseñó al muchacho a pagar sus cosas por lo que paga la renta, la luz y sus cosas con lo que genera enseñando su cuerpo en Only Fans.

Hijo de Yahir participará en reality show desconocido

Por otra parte, el hijo de Yahir se encuentra sumamente emocionado porque próximamente se transmitirá “La casa del talento”, el reality show donde participa.

“La casa del talento” es un reality show que se transmitirá en YouTube y está dirigido a las redes sociales. El tema principal es encontrar el amor, pero también descubrir un talento dentro del género urbano.

Proyecto que tiene motivado a Tristán Othon, quien asegura se siente más cercano a Yahir, debido a que su padre también estuvo en un reality show.

Tristán Othón, hijo de Yahir, se luce bailando (@tristan_gss / Instagram)

A la par agradece la oportunidad que la vida le brinda pues mantenerse ocupado lo aleja de los vicios. Recordemos que el joven tiene problemas de alcoholismo y drogadicción.

“El ocio es la madre de todos los vicios. Yo consumía porque no tenía nada que hacer, no tenía trabajo, no estaba direccionado a ninguna parte”, asegura.

Así como agradece a Erick Zepeda haberlo incluido en su gira musical ya que está aprendiendo todo sobre montajes y esto lo mantiene ocupado. “No estoy consumiendo gracias a Dios, me siento muy enfocado”, recalca.

Tristan Othon, el hijo de Yahir. (@TRISTAN_GSS / Instagram)

Tristán Othon tiene una mala relación con su papá Yahir

Tal y como lo declaró Yahir, la relación entre padre e hijo es mala, es más, actualmente no existe.

Tristán Othon confiesa no tener tiempo para comunicarse con su papá, a quien considera una gran persona y un noble ser humano.

“El que ha causado problemas ha sido yo, es tema de comunicación no nos hemos hablado mucho”, cita y asegura su prioridad ahora es redimirse a través de la música.