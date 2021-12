Acusan que Tristán, hijo de Yahir, gastó 40 mil pesos en excesos; lo que equivaldría a buena parte de las ganancias de su primer video para adultos.

Tristán Othon, el hijo de Yahir, no deja la polémica alrededor de sus adicciones.

Ahora, el exmánager ventiló que el hijo de Yahir despilfarró todo su dinero en drogas, alcohol y su “nueva novia”.

“No me dio ni un peso (...) me bloqueó de todos lados, me eliminó de su vida”, comentó en contra de Tristán.

Tristán, hijo de Yahir, despilfarró sus ganancias en excesos

En entrevista con TvyNovelas, el exmánager de Tristán, hijo de Yahir, exhibió al hombre por despilfarrar sus ganancias en excesos .

Baruc Carrillo reveló que ya conocía a Tristán gracias a la fama de su papá; por tanto, no dudó en ofrecerle su ayuda para impulsar su carrera.

Tristan Othon (@tristan_gss - Instagram)

Aunque todo pintaba ser una gran amistad, Tristán terminó traicionando a quien fuera su mánager, promotor y relacionista público: Baruc Carrillo.

Sin pagar el sueldo de sus empleados, el hijo de Yahir despilfarró las ganancias de su primer video en “drogas, alcohol y con su nueva novia”. Exmánager Baruc Carrillo

Yahir junto a su hijo Tristán (@yahirmusic / Instagram)

Exmánager de Tristán asegura que el hijo de Yahir lo estafó

El exmánager señala que el dinero “cegó” a Tristán , hijo de Yahir, hundiéndolo una vez más en los vicios.

Asimismo, Baruc Carrillo contó que debe poco más de 10 mil pesos a sus amigos, pues pidió dinero prestado para ayudar a Tristán.

“Esperaba que me retribuyera lo que hice por él, y no lo hizo, me bloqueó de todos lados”, señaló el exmánager.

Tristán Othón, hijo de Yahir (@tristan_gss / Instagram)

Finalmente, el exmánager desmintió que fuera gay y tuviera un romance con Tristán , el hijo de Yahir.

Pues señaló que, aunque sí lo amaba, su única intención fue ayudar al hijo de Yahir a salir adelante en el cine para adultos.

Baruc Carrillo, exmánager, aseguró que no volvería a ayudar al hijo de Yahir, pues se siente estafado por él.

Además, sugiere a la familia de Tristán que se acerquen a él para brindarle apoyo.

Toda vez que, considera, el hijo de Yahir tiene actitudes de “adicto y alcohólico” que deben ser atendidas en centros de rehabilitación.