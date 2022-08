Yahir dio a conocer que mientras su hijo Tristán de 24 años de edad, no se aleje de las adicciones no será aceptado por él.

Yahir de 43 años de edad, compartió que la relación con su hijo Tristán sigue inestable e incluso dijo a los reporteros que el tiene poca influencia a diferencia de sus amistades.

Asimismo, dijo que la vida de su hijo Tristán Othon es un sube y baja, y que aunque este ha ingresado a clínicas de rehabilitación es porque él y su mamá intervienen.

Yahir, el cantante y conductor de La Academia, fue cuestionado por el reportero Edén Dorantes, sobre la relación que mantiene con su hijo Tristán.

Y es que desde el año pasado, Tristán fue un tema comentado por medios, luego de que él diera una entrevista señalando a Yahir de no apoyarlo, denotando una relación distante.

Sin embargo, Yahir ha dicho que muchos de estos problemas se deben a que su hijo tiene problemas con las adicciones, a las que él le ha tratado de ayudar en múltiples ocasiones.

Incluso ahora, habló sobre las amistades de Tristán, mismas que no solo calificó de malas, sino que apuntó que tienen mayor influencia sobre su hijo que él como padre.

“No he podido yo lograr tener un peso como padre que las amistades, siempre terminan ganando las malas amistades”.

Y aludió a que las amistades de Tristán “no suman, no hacen creer”, sin embargo, su propio hijo se ha negado a dejar esas relaciones perjudiciales.

Apuntando a que él como padre, “he intentado veinte mil veces”, alejar estar amistades de su hijo Tristán.

Yahir volvió a hablar sobre su hijo Tristán, pues este de forma frecuente entra en polémica por los problemas de adicción que tiene y de lo que ha culpado a su familia.

En esta ocasión, Yahir no solo reveló de las “malas amistades” de Tristán, sino que señaló que el joven de 24 años de edad, nunca ha ingresado a rehabilitación por su propio pie.

Expresó que de la cantidad de veces que ha ingresado a una clínica de rehabilitación, ninguna ocasión lo ha hecho porque reconoce su adicción, sino por intervenciones.

Asimismo, dijo que es él y su mamá de Tristán, Jaqueline Fierros, quienes han tomado la decisión de internarlo “cuando vemos que toca fondo”.

Yahir dejó en claro que por el momento no tiene relación con su hijo y que no la tendrá hasta que este trate sus adicciones, “no voy a permitir las adicciones”.

“Su papá solo quiere verlo feliz, pero mi hijo en adicciones es otra persona, no voy a permitir las adicciones, porque yo no soy adicto y nunca lo he sido”.

Yahir, cantante.