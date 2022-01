¿Yahir competirá con su hijo, Tristán? Quiere abrir OnlyFans

¿Yahir competirá con su hijo, Tristán? El cantante, de 42 años de edad, quiere abrir su Onlyfans este 2022, pero... su contenido no será erótico.

A poco de haber solicitado apoyo económico para sus primas, quienes sufrieron un accidente automovilístico en Estados Unidos, el cantante y actor Yahir, brindó una entrevista a De Primera Mano.

Programa de espectáculos donde adelantó que está dispuesto a complacer sus fans quienes le piden abrir su cuenta de OnlyFans cada vez que publica una sexy fotografía en Instagram.

Yahir (@yahirmusic / Instagram)

Sin embargo, su contenido estaría enfocado a compartir sus rutinas de ejercicios, las cuales practica desde hace varios años y las cuales son las responsables de su espectacular anatomía.

“Entraría a OnlyFans haciendo algo de ejercicios, de rutinas, por ese lado podría ser. Onlyfans abarca muchas cosas, no entraría al lado pornográfico o subido de color como se dice”, señaló el emergido de La Academia.

Así como destacó que las redes sociales también funcionan como una carta de presentación para el trabajo así como son de utilidad para compartir momentos importantes con sus seguidores.

Por lo que no, Yahir no competirá con su hijo Tristán Othón, quien en noviembre de 2021, subió su primer video OnlyFans pese a que su padre no estuvo de acuerdo y también se negó a apoyarlo en su incursión al porno.

Yahir habla de sus futuros proyectos

Por otro lado, Yahir adelantó que este 2022 lanzará música por lo que próximamente sonará en radio y en plataformas digitales una nueva canción: “Tenemos ahí un sencillo esperando, espero que la gente lo disfrute mucho”.

Así como se dijo feliz de que lo inventen a realizar series y teatros por lo que recordó que forma parte del elenco de la segunda temporada de “El juego de las llaves” donde compartió créditos con Maite Perroni.

No obstante, aclaró que en la vida real no se atrevería a llevar a cabo un intercambio de parejas ya que “no están abierto” puesto que está chapado a la antigua.