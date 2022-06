Axxl Mart, exnovio de Tristán, quema al hijo de Yahir, a través del programa de espectáculos Chisme No Like, donde aseguró que el muchacho no se está portado tan bien como asegura su famoso padre.

A días de que Yahir asegurara que su hijo finalmente está tomando buenas decisiones sobre su vida, así como se concentra en el estudio y permanece al lado de su mamá, Axxl Mart contradice lo dicho.

Así es, el creador de contenido para adultos, Axel Martínez, mejor conocido como Axxl Mart, dejó entrever que Yahir se está engañando sobre su hijo ya que éste aún sigue enfiestándose.

Tristán Othon (@tristan_gss / Instagram)

Para prueba pidió seguir la cuenta de Instagram de su exnovio, quien hace poco publicó en sus historias unos videos de cuando estaba en un antro.

Por lo que Elisa Beristain, la conductora del programa, aseguró que la presencia de Tristán en un antro no prueba que el chico se haya alcoholizado o consumido droga.

Comentario que Axxl Mart rechazó puesto que dijo estar seguro que Tristán se portó bien mientras estaba en Tijuana, pero al llegar a CDMX volvió a ser el de antes.

“Mientras él estuvo en Tijuana estuvo limpio, pero a Mexico vino hacer desmadre”, subrayó y acusó a su exnovio de usar a las personas a su conveniencia.

“Cosas tristes es ver a una persona que no le importa pasar por encima de nadie con tal de obtener lo que quiere, incluso sobre sus mejores amigos”, señaló.

Axxl Mart fue el primer novio de Tristán Othón

Alex Martínez fue el primer novio -y hasta el momento el único- de Tristán Othón, quien presumió un romance con el creador de contenido para adultos a poco de declararse bisexual.

Aquel romance duró un mes, en enero de este año, el hijo de Yahir volvió a sorprender a sus fans al publicar en Instagram una fotografía al lado de su novia.

Por supuesto, esto molestó a Axxl Mart, quien puso en duda la bisexualidad de Tristán, a quien acusó de utilizarlo para ganar dinero fácil.

Y es que fue el también empresario quien ayudó al joven a crear videos porno que utilizó para crear su cuenta OnlyFans.