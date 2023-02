Matías Aranda, el esposo de Yuridia, compartió que lo dicho sobre Ventaneando apenas es una parte de todo el daño que hubo y asegura que el desprestigio fue por años.

Parece ser que la disputa contra Ventaneando aún no termina, aunque por el momento se calmarán las aguas por parte de Yuridia de 36 años de edad.

Y poniendo puntos suspensivos al tema Ventaneando, Matías Aranda usó su cuenta de Instagram para dejar ver su admiración a su esposa por hablar, “aún más la admiro”.

Aunque por el momento Yuridia puso pausa al tema de Ventaneando, en cualquier momento que vuelva a haber malos comentarios, seguro sacará una segunda parte del acoso.

Y mientras Yuridia se olvida del tema y le recuerda al programa que tuvo rating gracias a ella, su esposo Matías Aranda -de 38 años de edad- también salió a dar sus últimas palabras.

Por historias en Instagram recopiladas por TV y Novelas, Matías Aranda dejó claro que Ventaneando hizo mucho daño a Yuridia “por años”.

Asimismo, expresó su total admiración a que la cantante decidiera hablar y poner sobre la mesa el tema de la salud mental.

“Si ella hoy está hablando y le hace bien aún más la admiro… No se trata de guerras ya el mundo tiene suficiente, solo se trata de no callarse más. Estoy feliz porque se habla de la salud mental y respeto al ser humano”.

Además de que el esposo de Yuridia, Matías Aranda, expresó que el acoso de Ventaneando se vivió por años, expuso que lo revelado no es todo lo que pasó.

Aunque de Matías Aranda siempre se expresaron bien en el programa de TV Azteca, él no se iba a quedar callado para defender a su esposa y la futura madre de su hijo.

El esposo de Yuridia dejó claro que el pertenecer al “clan Yuridia” les costó caro y Ventaneando se los hizo saber.

Asimismo, explicó que lo contado por su esposa solo es una parte de todo lo que se vivió.

“Hay mucha más información que falta de los que también vivimos estas cosas en consecuencia a pertenecer al ‘Clan Yuridia. Me considero una persona que no tiene problemas con nadie, pero sí me tuve que callar mucho”.

Matías Aranda, esposo de Yuridia.