Karla Díaz lamenta que Alex Sirvent esté alejado de su familia

Alex Sirvent, quien continúa trabajando junto a las JNS, está alejado de su familia porque no soportan verlo cerca de la agrupación a la que perteneció Karla Díaz.

Y es que en el pasado, las JNS, incluida Karla Díaz, dijeron recibir malos tratos del papá de Alex Sirvent, ya que el productor musical no quería que nadie del grupo brillara más que Patylú.

Ya que Jeans, como se llamaba originalmente la agrupación, se creó para que Patylú -de 41 años de edad- fuera la estrella.

Karla Díaz -de 40 años de edad-, quien es amiga de Alex Sirvent -de 45 años de edad-, dice desconocer que exista una mala relación entre el cantante y su familia por su relación con las JNS.

“Tuve la oportunidad de convivir con Alex antes de bajarme de la gira, también con Paty”, dice Karla Díaz para posteriormente informar que los hermanos Sirvent no le comentaron nada.

Sin embargo, les manda su amor, cariño y les expresa su respeto.

Asimismo recuerda que los problemas familiares son normales por lo que espera que la situación mejore.

“Hay opiniones diferentes y como hermanos siempre van a tener diferencias, es normal. Como cualquier familia nos agarramos de la greña, nos dejamos de hablar. Hay muchas familias en las que así sucede y se vale. No nos podemos meter en algo que no sabemos”

Alex Sirvent estuvo a nada de llorar frente a cámaras al revelar que su familia, específicamente su papá, le dejaron de hablar por un mes por su cercanía con las JNS.

Alex Sirvent dijo no haber sido invitado por su familia para despedir el 2024 ya que reprueban que esté trabajando junto a las JNS en los 90s Pop Tour.

“Me dejaron de hablar en Navidad, durante un mes en mi casa”, dice a la par que explica estar dividido ya que tiene una buena relación con JNS y ama profundamente a sus padres por lo que ha intentado que se reconcilien todos.

“He sido juzgado y como ser humano me agarró de la oración; he tratado de hablar con las Jeans, les he explicado cosa y ellas me han entendido y han entendido a mis papás… Qué más quisiera yo que mi hermana estuviera en un concierto conmigo, que mis papás sanaran esa parte, que las Jeans sanaran esa parte”

Alex Sirvent