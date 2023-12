El conductor televisivo Marco Antonio Regil tiene preocupados a sus seguidores debido a que luce extremadamente delgado por lo que sospechan que está enfermo.

Y es que en los últimas semanas, Marco Antonio Regil ha publicado en sus redes sociales videos donde su apariencia física es lo que más llama la atención.

Su baja de peso es más que evidente, razón por la que sus fans le piden que vaya al doctor, se cuide e incluso coma más carne, pero él ignora comentarios y se presume contento.

No obstante, no todo sería color de rosa en su vida ya que su aspecto demacrado y delgadez ponen en riesgo su trabajo.

El compromiso que Marco Antonio Regil habría hecho para sus patrocinadores tras dejarse ver enfermo

Según lo informado en Argüende TV, diversas marcas que han trabajo con Marco Antonio Regil, de 53 años de edad, están contemplando romper la relación laboral.

Esto porque no les conviene que un delgado y demacrado Marco Antonio Regil promocione sus productos ya que da una mala imagen.

Recordemos que el conductor es imagen de una pasta dental, de hoteles y hasta gimnasios por lo que al no lucir saludable, afecta directamente a la marca que representa.

Por lo que Marco Antonio Regil mandó un escrito a las marcas para asegurarles que su salud está bien e incluso hizo un compromiso consigo mismo y con ellas.

Él se compromete a subir de peso, a no aparecer en sus redes sociales despeinado y demacrado. Hará ejercicio y será coherente con lo que hace y dice.

La delgadez de Marco Antonio Regil podría deberse a su veganismo

Desde hace varios años, Marco Antonio Regil es vegano por lo que no consume productos de origen animal ni sus derivados.

Esto provocaría que la grasa corporal de su cuerpo siga disminuyendo al punto que Marco Antonio Regil parece estar en huesos.

No obstante, la falta proteínas de origen animal no le ha sentado bien, las criticas no se han hecho esperar y la preocupación tampoco, por lo que el presentador televisivo tomará cartas en el asunto para no perder patrocinio ni trabajo.