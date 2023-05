Durante una entrevista en exclusiva, el locutor y presentador Marco Antonio Regil -de 53 años de edad- reveló que es sapiosexual.

De acuerdo con Marco Antonio Regil, su sexualidad se debería a que esta “cansado” de las dificultades que existen en las relaciones.

Pues pese a que sus relaciones pasadas fueron “preciosas”, actualmente el famoso explicó que encuentra atracción en cosas muy distintas.

Y debido a que el término no es muy conocido, en la entrevista, Marco Antonio Regil explicó a detalle qué significa.

Durante una entrevista en exclusiva con Pati Chapoy -de 73 años de edad- Marco Antonio Regil reveló que es sapiosexual.

Y es que de acuerdo con Marco Antonio Regil, actualmente la atracción que tiene hacia las mujeres dista mucho de encontrarse únicamente en el físico.

Pues con la terapia y madurez que ha alcanzado, Marco Antonio Regil aseguró que ya no está dispuesto a soportar el mismo “infiernito” -celos y drama-.

En este sentido, el conductor mexicano explicó que lo que ahora encuentra atractivo es el trabajo en uno mismo, la sanción interna.

Es decir, una mujer “que trabaja, que medita, que es responsable”.

Esta atracción en cualquier sentido -románico o de amistad- por lo que sería una un persona consiente, el conductor explicó se le llama sapiosexualidad.

“Existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación inteligente, consiente. Me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, y me gusta compartir con gente consiente”

Marco Antonio Regil