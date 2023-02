Daniel Bisogno se alburea a Marco Antonio Regil en su llegada a Ventaneando y de esta manera reaccionó el popular conductor.

A casi tres semanas de que se anunció la llegada de Marco Antonio Regil -de 53 años de edad- a TV Azteca, el 1 de febrero se presentó en Ventaneando como nuevo integrante de la televisora.

Marco Antonio Regil tuvo un gran recibimiento en TV Azteca; sin embargo, Daniel Bisogno -de 49 años de edad- no dudo en alburearlo cuando llegó a Ventaneando.

Recién llegado a Ventaneando, Daniel Bisogno se alburea a Marco Antonio Regil

Desde hace varios meses se especuló sobre la llegada de Marco Antonio Regil a TV Azteca.

Aunque en un principio se reveló que el conductor se podría incorporar al matutino Venga la Alegría.

En medio de todas las especulaciones, se dio a conocer que Marco Antonio Regil sí se incorporaba a las filas de TV Azteca, pero como el conductor del programa ‘Escape Perfecto’.

Marco Antonio Regil (Agencia México)

El 1 de febrero, Marco Antonio Regil fue recibido con bombo y platillo en las instalaciones de TV Azteca en donde pudo tener una gran bienvenida.

Marco Antonio Regil visitó el foro de Ventaneando, en donde se mostró muy feliz con su nuevo reto profesional.

Sin embargo, Daniel Bisogno no dudó en aprovechar el momento para alburearlo.

Todo sucedió cuando Marco Antonio Regil se encontraba saludando a los conductores de Ventaneando, pero cuando llegó a Daniel Bisogno le hizo un comentario sobre su altura.

“Ay, estás bien grandote”, dijo Marco Antonio Regil. Tras ese comentario, Daniel Bisogno respondió: “y no has visto bien”.

Al notar que Daniel Bisogno lo había albureado, Marco Antonio Regil solo puntualizó: “¿Qué pasó? luego, luego”.

El conductor de Ventaneando solo se limitó a decir: “no, me refiero por el tacón”.

Marco Antonio Regil hace que conductores de Ventaneando repitan popular frase que decía en la competencia

Marco Antonio Regil se mostró muy feliz de llegar a TV Azteca para conducir el programa ‘Escape Perfecto’ y se dijo emocionado de esta nueva etapa en su carrera.

A su llegada a TV Azteca, Marco Antonio Regil acudió al programa Ventaneando en donde tuvo la oportunidad de conversar sobre la nueva fase del programa.

Al momento, logró que los conductores de Ventaneando repitieran una popular frase que decía cuando se encontraba en Televisa.

Marco Antonio Regil destacó que se encontraba muy feliz porque nuevamente podría decir que se iban a poder ganar “un auto”.

Ventaneando (Tomada de Video )

En su conversación, Marco Antonio Regil también mostró sus habilidades para ser conductor al anunciar que la nueva temporada de Escape Perfecto se estrenará el próximo 10 de abril.

La nueva temporada de Escape Perfecto contará también con la presencia de Carlos Espejel, quien será el coconductor y le dará esa chispa de comedia.

Al ser cuestionado sobre porque no tenía pareja, Marco Antonio Regil señaló que no tener una relación no significa que este solo y se dijo abierto a lo que le deparé el destino.

Marco Antonio Regil bromeó con el hecho de que quiere superar a Chabelo, porque desea ser el protagonista de los memes.