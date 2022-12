No es broma. Marco Antonio Regil, de 53 años de edad, sorprendió a sus seguidores al revelar que desde hace 14 años se mantiene soltero por gusto y porque no le queda de otra.

Marco Antonio Regil hizo la confesión en el programa de YouTube, Envinadas, conducido por Daniela Luján de 34 años de edad, Jéssica Segura de 39 y Mariana Botas de 32 años.

“Literalmente llevo 14 años soltero, hace 14 años que no tengo una relación“, dijo Marco Antonio Regil cuando Daniela Luján le preguntó el motivo de su soltería y si ha tenido una relación abierta.

Por lo que agregó: “Relación de que somos novios, no, pero amistades de que nos queremos mucho, de que vamos a cenar y si pasa, pasa, sí”.

Con el corazón expuesto, el presentador de televisión Marco Antonio Regil dijo no estar cerrado al amor; sin embargo, acepta no tener tanta suerte en ese terreno.

“Me ha tocado que yo me enamore de alguien que no se enamora de mí y eso es horrible o estar con alguien con quien sucede algo fisicamente con quien yo quiero algo más, ella no quiere algo más. Duele porque estás pensando que en la siguiente va a querer y que la vas a convencer, es muy doloroso, es una autotortura”

Marco Antonio Regil