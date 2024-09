Una vez más, Capi Pérez se colgó de La Casa de los Famosos 2024 para impulsar el rating de un programa de TV Azteca.

Donde, sin culpa, se burlaron de la crisis emocional que Arath de la Torre -de 49 años de edad- sufrió en el polémico reality show.

Luego de que Capi Pérez -de 37 años de edad- hiciera una mención en La Academia de La Casa de los Famosos 2024, el conductor volvió a recurrir al reality.

En esta ocasión, se burló del momento en el que el actor pide salirse de La Casa de los Famosos 2024, ya que no aguanta tantos ataques, falsedad e hipocresía.

El Capi Pérez se burla de la crisis que le dio a Arath de la Torre en La Casa de los Famosos 2024

En el programa Venga la Alegría, Capi Pérez recordó la crisis emocional que sufrió Arath de la Torre en La Casa de los Famosos 2024.

Durante la dinámica ‘Gánale al Capi’, la cual consiste en retar a bailar a Capi Pérez, este sacó a colación a Arath de la Torre, actual habitante de La Casa de los Famosos 2024.

Al ver que Lis Vega bailó mejor que él todos los géneros musicales y por tanto era la ganadora del reto, Capi Pérez imitó al conductor de Hoy.

“No, no es justo que hagan eso. Están diciendo... Yo ya no puedo, yo ya no puedo”, comenzó a decir mientras levantaba el brazo derecho.

Sus compañeros comenzaron a reírse de la referencia a La Casa de los Famosos 2024, por lo que Ricardo Casares le pidió a su compañero no hacerlo más y desvió el tema.

Arath de la Torre sufrió una crisis emocional en plena gala de eliminación de La Casa de los Famosos 2024 tras el posicionamiento de Adrián Marcelo, de 34 años de edad.

Esto porque Adrián Marcelo acusó a Arath de la Torre de tener un crédito fiscal, así como lo señaló por clasista.

Por lo que aseguró no necesitaba estar en un reality show donde el premio son 4 millones de pesos pues le sobra el dinero.

Posteriormente, Arath de la Torre vio en video a su familia y pidió salir de La Casa de los Famosos 2024 ya que no soportaba el ambiente que se había generado.