Adrián Marcelo no abandonó La Casa de los Famosos 2024 porque Gala Montes, muy a su manera, lo llamara cobarde, lo hizo porque no estaba dispuesto a disculparse.

Adrián Marcelo negó haber violentado psicológicamente a Gala Montes -de 24 años de edad- así como a algunas de sus compañeras de La Casa de los Famosos 2024.

Aunque producción le hizo saber que su comportamiento estaba fuera de control, el influencer prefirió dejar el juego antes que aceptarlo.

De acuerdo con el usuario de la red social X, Reynaldo López, Adrián Marcelo se gritoneó con la producción de La Casa de los Famosos 2024 antes de abandonar el reality show.

Una fuente de La Casa de los Famosos 2024 habría revelado que a Adrián Marcelo -de 34 años de edad- le pidieron recapacitar y cambiar su agresiva estrategia.

Pero además, al influencer originario de Monterrey se le exigió que pidiera disculpas a Gala Montes, así como a Arath de la Torre -de 49 años de edad-; por supuesto, se negó.

Adrián Marcelo de verdad cree que no ejerció violencia dentro de La Casa de los Famosos 2024 por lo que molesto se puso a gritar.

“Pasó la gala y la cena, y hubo un momento en que él no se vio al aire, estaba en el confesionario y hubo una conversación muy fuerte, y dijo: ‘no lo haré y si me obligan a hacerlo, mejor me voy”