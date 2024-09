Sergio Mayer asegura no estar informado de lo que ocurre en La Casa de los Famosos 2024, sin embargo, ya descartó que Adrián Marcelo haya ejercido violencia de género.

Cabe recordar que Sergio Mayer formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México por lo que algunas personas lo comparan con Adrián Marcelo, el villano de La Casa de los Famosos 2024.

Esto porque ambos utilizaron estrategias rudas para mantenerse en el polémico reality show de Televisa y Endemol.

En un encuentro con la prensa, Sergio Mayer -de 58 años de edad- dijo estar lleno de compromisos por lo que no se ha informado bien de lo que ocurre con Adrián Marcelo y La Casa de los Famosos 2024.

No obstante, Sergio Mayer reconoce que en la actualidad La Casa de los Famosos 2024 está en boca de todos por lo que ha escuchado cosas y visto cosas de Adrián Marcelo -de 34 años de edad-.

Por lo que basándose en la poca información que tiene niega que el influencer haya ejercido violencia de género ya que en ningún momento tachó de loca a Gala Montes por ser mujer.

Incluso da por hecho que Adrián Marcelo se metió con la carrera de Gala Montes -de 24 años de edad- y su salud mental como parte de una dura estrategia.

Debido a que hablar de violencia de género es delicado, Sergio Mayer no quiso meterse en problemas y explicó desconocer qué tipo de violencia ejerció Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos 2024.

Ya que solo vio una pelea donde Adrián Marcelo discutía con Gala Montes en La Casa de los Famosos 2024; sin embargo, ella lo llamó marihuano por lo que Sergio Mayer recuerda que la agresión verbal también es violencia.

“No tengo idea no sé a qué tipo de violencia se refieren, no sé que le dijo, qué le hizo, si la agredió, la empujó, no sé, no puedo opinar porque no tengo el contexto completo… No sé, no te lo podría decir ni confirmar porque no escuché bien y seria delicado”

Sergio Mayer