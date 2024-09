Eugenio Derbez no se encuentra en México por lo que no sabía nada del país hasta que recurrió a las redes sociales donde descubrió que sus paisanos están divididos tras la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2024.

Por lo que sin pensarlo, nuevamente, Eugenio Derbez se colgó de Adrián Marcelo y La Casa de los Famosos 2024, los dos temas del momento.

A través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 20 millones de personas, el comediante y productor televisivo lamentó ver un México dividido.

Eugenio Derbez, actor. (Agencia México)

Eugenio Derbez lamenta ver a un México dividido ¿por Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024?

“Es importante alzar la voz”, dice Eugenio Derbez mediante un breve video. Enseguida lamenta ver un México incendiado y dividido ¿por Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024?

Sí. Eugenio Derbez -de 63 años de edad- explica no ver La Casa de los Famosos 2024 por lo que no sabe si Adrián Marcelo está o no está dentro así como desconoce la identidad de los habitantes.

No obstante, concluye que hoy México está dividido por la mala información y sin más se burla.

“Es importante estar informado para tomar decisiones correctas pues hay que saber si Mayito bailó el gallinazo, que si Adrián Marcelo dijo tal y esto otro” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se disculpa por estar distraído con temas pendejos como la Reforma Judicial

Por supuesto, la queja en realidad es un sarcasmo ya que Eugenio Derbez se disculpa por estar distraído con temas que no son importantes como lo es La Casa de los Famosos 2024 y la salida de Adrián Marcelo.

“No sé ni quien está ni quién no está, no he visto ni un capítulo. Ando distraído con la Reforma Judicial, que si ya se devaluó el peso, que si la economía ya se esta cayendo, que si la relación entre México y Canadá está en peligro, puras pendejadas” Eugenio Derbez

Tras burlarse del tema que hoy tiene a México hablando (La Casa de los Famosos 2024), el comediante insiste, hay que informarse bien antes de hablar.

“No podemos estar divididos, tenemos que saber, estar informados para no estar peleado con el vecino. Hay que estar bien informado para saber quien está en la casa y quién se queda, hagámoslo por nosotros, por México. Gracias” Eugenio Derbez

Fans del productor no tardaron en manifestarse y aplaudirle de pie así como desearon que el mensaje fuera bien interpretado hasta por Adrián Marcelo.

“A la gente le ofende la inteligencia”, “Que manera tan inteligente de decirnos pendej***”, “Y como siempre Don Eugenio Derbez con la boca llena de verdades”

“Gracias por amar así a tu México. Acá todos andan con el tema de La Casa de los Famosos y mientras tanto el país va directo a perder su democracia”, “Espero la gente entienda bien el mensaje y el sarcasmo de este video”, expresan entre comentarios de la publicación.