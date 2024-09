¿Rocío Sánchez Azuara podría recibir a Adrián Marcelo en TV Azteca? Revela que lo quiere poner en su lugar por lo misógino que fue en La Casa de los Famosos 2024.

La participación de Adrián Marcelo -de 34 años de edad- en La Casa de los Famosos 2024 creó gran controversia y fue criticado por mostrar actitudes misóginas dentro del reality.

La salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2024, creo gran controversia en las redes sociales, pero quien sorprendió fue Ricardo Salinas Pliego al mostrar su interés por incorporarlo a La Academia.

En medio de las especulaciones, Rocío Sánchez Azuara -de 61 años de edad- fue cuestionada al respecto y de manera contundente reveló si es que le gustaría tener a Adrián Marcelo en su programa después de su salida de La Casa de los Famosos 2024.

Rocío Sánchez Azuara señaló que tendría que hablar con Ricardo Salinas Pliego sobre su interés de contratar a Adrián Marcelo en TV Azteca después de su participación en La Casa de los Famosos 2024.

La salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2024, sigue generando gran controversia dentro del mundo del espectáculo.

Y es que a diferencia de su primera emisión, La Casa de los Famosos 2024 perdió varios patrocinadores lo que puso en duda el futuro del reality.

En un encuentro con varios medios de comunicación durante la celebración de los 300 Líderes Mexicanos, Rocío Sánchez Azuara fue cuestionada acerca de las actitudes misóginas que mostró Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos 2024.

Esto luego de que Rocío Sánchez Azuara siempre se ha mostrado como una de las defensoras de los derechos de la mujer.

Ante ello fue cuestionada sobre si podría recibir a Adrián Marcelo en su programa.

Aunque en un principio se negó, Rocío Sánchez Azuara reviró y señaló que no tendría problema en tener a Adrián Marcelo.

Sin embargo, Rocío Sánchez Azuara dejó en claro que solo lo haría por una buena razón y es que lo quiere poner en su lugar.

Rocío Sánchez Azuara dejó claro que ella le haría preguntas inteligentes, para ver si es verdad que sabe tanto como presume.

“Claro que no (lo quiero recibir) y luego menos después de lo que me dijiste o bueno, sí, para ponerlo en su lugar y para hacerle preguntas inteligentes a ver si me las responde”

En su conversación con varios medios de comunicación, Rocío Sánchez Azuara reconoció que no ve La Casa de los Famosos 2024, pero porque no tiene tiempo.

Al escuchar que hubo misoginia en La Casa de los Famosos 2024, Rocío Sánchez Azuara lamentó esta situación pues señaló que es un tache para el reality.

“No la veo. No porque no me genere ninguna curiosidad, sino porque no tengo tiempo. Sin embargo, si se dio un tema de misoginia pues tache porque yo no solamente soy defensora de los derechos de la mujer, sino de los derechos humanos”

Rocío Sánchez Azuara