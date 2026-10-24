Ese Pérez reaccionó las críticas por el millón de pesos que le regaló Eduin Caz, acción que niega que haya sido “un video armado”.

Tras quedar en cuarto lugar en La Casa de los Famosos México 2026, Ese Pérez recibió un millón de pesos por parte de su amigo Eduin Caz, pero trascendió que todo se trataba de una farsa.

El influencer habló de la versión compartida por Ana María Alvarado sobre su millón de pesos y recurrió al edadismo para desacreditar la información de la periodista.

Ese Pérez asegura que Eduin Caz sí le regaló un millón de pesos

Ana María Alvarado reveló que Ese Pérez le propuso a Eduin Caz que fingiera que le daba un millón de pesos y el cantante aceptó.

Al respecto, Ese Pérez aseguró a De Primera Mano que Eduin Caz sí le regaló el millón de pesos: “Sí es verdad, que no estas viendo que antes venía en tenis y ahorita todo muy bien”.

Eduin Caz le regala 1mdp a Ese Pérez. (Agencia México)

El influencer bromeó con que gracias al millón de pesos de Eduin Caz había cambiado su vestimenta y agradeció tener amigos como el cantante.

Sobre la versión que contó Ana María Alvarado, Ese Pérez mencionó que la conductora debería de mostrar pruebas de lo que dice.

Ese Pérez intenta insultar a Ana María Alvarado por dar su versión sobre el millón de pesos

Eduin Caz no ha dado más detalles sobre el supuesto millón de pesos que le regaló a Ese Pérez, pero el influencer lanzó comentarios pasivo agresivos contra Ana María Alvarado.

Ese Pérez expresó que no mencionaría nada sobre la versión que dio la periodista; sin embargo, quiso insultarla al decir que “ya estaba grande” y por eso no haría caso a sus comentarios.

La verdad que conozco a la señora, la verdad es que si ella tiene argumentos que no los mande para saber, no me voy a poner al tiro con la señora, ya está grande. Ese Pérez

Ana María Alvarado (@anamaalvarado)

Ese Pérez insiste en usar la edad como “insulto”, pues durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026 usaba el término “señora” de forma despectiva para molestar a Cynthia Klitbo o Mariana Ochoa.