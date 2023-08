Eduardo Verástegui ve publicidad gratis en arresto de Fabian Marta pese a que lo acusen por secuestro de menores y considera que esto solo fortalece la cinta Sound of Freedom.

A menos de un mes de que Sound of Freedom se estrene en los cines de México, la película producida por Eduardo Verástegui vuelve a estar en el ojo del huracán.

Luego de que se dio a conocer que Fabian Marta -uno de los inversionistas de la película- fue detenido por secuestro de menores.

En medio de la controversia, Eduardo Verástegui -de 49 años de edad- habló sobre la detención de Fabian Marta, de 51 años de edad.

Eduardo Verástegui recordó que desde el lanzamiento de Sound of Freedom han intentado atacarla, pero solo han logrado fortalecerla y así ha quedado demostrado con su éxito en taquilla.

Eduardo Verástegui, productor de Sound of Freedom y posible candidato a presidencia 2024. (@EduardoVerastegui)

El pasado 4 de julio se estrenó en Estados Unidos la película Sound of Freedom, en donde rompió las taquillas en algunas de las ciudades del país.

A unos días de que la cinta producida por Eduardo Verástegui y dirigida por Alejandro Monteverde llegue a los cines de México, se dio a conocer que uno de sus inversionistas fue arrestado.

Fabian Marta está acusado por secuestro de menores, pero lo que llamó la atención fue que su nombre aparece en los créditos deSound of Freedom ya que fue una de las 6678 personas que participó en la campaña de crowdfunding de la película.

A través de las redes sociales, Eduardo Verástegui se pronunció por el arresto de Fabian Marta y aseguró que la película ha sido objeto de ataques desde el momento en el que se lanzó.

En un video que se compartió en el Instagram de Despierta América, Eduardo Verástegui señaló que Fabian Marta fue una de las personas que donó su dinero para el lanzamiento de la cinta.

“Se cumplió con los requisitos de las leyes y regulaciones federales y estatales, permitiendo que 6678 personas invirtieran un promedio de 748 dólares para el lanzamiento de Sound of Freedom”

Eduardo Verástegui señaló que cualquier persona pudo invertir y por ello aparecían en los créditos de la película Sound of Freedom.

En el video Eduardo Verástegui destacó que la aportación de Fabian Marta ayudó para la difusión de la película.

Fabian Marta, inversionista de Sound of Freedom (Cortesía)

Eduardo Verástegui señaló que desde que su película fue lanzada ha sufrido varios ataques pues se enfrenta a una gran industria que produce millones de pesos.

En su video, Eduardo Verástegui señaló que no le sorprende estos ataques pues con su película están concientizando a las personas sobre lo que sucede en el mundo con la trata de personas.

Sin embargo, considera que todos los ataques solo han fortalecido más la película Sound of Freedom.

“Estamos tumbando el negocio con esta película que está creando conciencia, que ya se convirtió en un movimiento, entonces no saben qué hacer para atacarla, la atacaron desde antes que saliera, la atacaron en su lanzamiento, la atacaron la segunda semana, la tercera semana, y la siguen atacando, lo que no saben es que la están fortaleciendo más”

Eduardo Verástegui confesó que en un principio pensó que se trataba de una noticia falsa pues no sabía quién era Fabian Marta.

“Al principio, obviamente dije ‘fake news’ porque este vato ni lo conozco, ‘¿y esté dónde salió?’, pero de ahí a que la prensa esté diciendo que el productor de la película, no qué…, no, no se vale”

Eduardo Verástegui