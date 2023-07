Mucho ha dado de qué hablar la producción de Eduardo Verástegui, Sound of Freedom, y ‘El profeta ateo’ te da la simple razón por la que no debes ver la película.

La promoción de Sound of Freedom está basada en muchas teorías conspirativas, principalmente aquella donde se señala que si no la vez estás a favor de la trata de personas.

Sin embargo, ‘El profeta ateo’, como es llamado en TikTok’, dejó claro que el no ver Sound of Freedom, nada tiene que ver con estar a favor de la trata de personas.

¿Por qué no ver Sound of Freedom de Eduardo Verástegui? Esta es la poderosa razón

La película Sound of Freedom no podía estar libre de escándalo, y no solo por tener a Eduardo Verástegui -de 49 años de edad- como productor, sino por las teorías que se han generado a su alrededor.

En TikTok, el usuario ‘Profeta Ateo’, quien se describe como anteriormente cristiano, detalló la única razón por la que no deberías ver Sound of Freedom.

El creador de contenido señaló que Sound of Freedom tiene una razón por la que no deberías verla, y nada tiene que ver con que estés a favor de la trata de personas.

Señaló un hecho aislado, aunque bien sabido sobre Tim Ballard -de 54 años de edad-, el exagente en quien está basada la historia producida por Eduardo Verástegui.

Antes de Sound of Freedom, Ballard se vio envuelto en escándalo por sus organizaciones fundadas para detener la trata de personas.

Esto debido a que fue acusado de que O.U.R. usará las identidades de niños menores de edad, como promocional para su fundación.

“Cuando menos una ocasión usaron cámaras para filmar la ‘experiencia’ aparentemente como material promocional, sin preocuparse por la identidad de las víctimas”. El profeta ateo, tiktoker.

Sumado a ello, el tiktoker señaló que las personas que rescatan a los menores de la red de trata, “no tienen entrenamiento y se trata de personas con dinero que quieren la ‘emoción’ de rescatar”.

Asimismo, dejó ver que la organización de Billard debería enfocarse en darles tratamientos a las víctimas, “el cual no proveen y han prometido hacerlo”.

Por otra parte, detalló que su forma para rescatar a los menores, solo aumenta “demanda”, pues “van a bares y los piden, aunque su objetivo sea salvarlos”.

Sumadora ello, ‘el profeta ateo’ apuntó que Billard se dijo participe del rescate de una mujer “que escapó por su propia cuenta”, además de que su asociación se promociona comercialmente con American Airlines, engañando que son “intercambios”.

Sound of Freedom de Eduardo Verástegui, es quien está formando las teorías de conspiración

Mucho se ha hablado de Sound of Freedom, pero ‘el profeta ateo’, detalló que las teorías de conspiración están siendo creadas como promocional de la propia productora.

El creador de contenido señaló que los involucrados en Sounf of Freedom están llamando a verla, con un mensaje de odio y de aprobación a la trata de personas, si no ves esta película.

Sumado a ello, señaló que si donas a O.U.R., la fundación de Tim Ballard, te hacen ver que estás formando parte de la lucha de la trata de personas, pero no es así, porque las acciones de la propia organización no son buenas.

“Ahora resulta que la solución a la trata es ir al cine, lo cual solo pone dinero en el bolsillo de los productores y no dejar sus discursos de odio”. El profeta ateo, tiktoker.

Asimismo, señaló que los que están detrás de Sound of Freedom son conservadores radicales cristianos, mismos que no están a favor de la población LGBT.

‘El profeta ateo’ recordó que los niños que mayormente están en situaciones de calle son aquellos que pertenecen a la población LGBT y que son rechazados por sus padres conservadores.

Mismos menores que son más susceptibles a la trata de personas, por vivir en las calles.

Finalmente, argumentó que el actor que da vida a Tim Ballard, Jim Caviezel de 54 años de edad, está difundiendo la teoría conspirativa de QAnon, misma que no tiene fundamento alguno.