El verdadero Eduardo Verástegui es desenmascarado, revelan sus oscuros nexos que tanto critica en Sound of Freedom y le cuestionan por no empezar en México.

El pasado 4 de julio se estrenó en los cines de Estados Unidos Sound of Freedom (Sonido de libertad), drama protagonizado por Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp.

Sound of Freedom está basada en la historia real de Tim Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se dedica a luchar contra la explotación sexual infantil.

En medio del éxito que ha tenido Sound of Freedom, se desenmascaró al verdadero Eduardo Verástegui -de 49 años de edad-.

A través de las redes sociales se reveló el oscuro pasado de Eduardo Verástegui y cómo ha ayudado a proteger a personas que han sido vinculados al tráfico sexual de niños.

Exponen los oscuros nexos que tendría Eduardo Verástegui y que tanto critica en Sound of Freedom

Sound of Freedom ha causado gran polémica por el apoyo que ha recibido por varias figuras del medio artístico.

Esta película se terminó en rodar en 2018, pero fue estrenada hasta cinco años después. Luego de que Angel Studios adquirió los derechos de distribución mundial.

Eduardo Verástegui -productor de Sound of Freedom- señaló en entrevista para People en Español que esta cinta le “está salvando su vida”.

En su conversación, Eduardo Verástegui recordó que hace 20 años hizo el compromiso de usar su talento en proyectos que no solo entretenga, sino que además hagan una diferencia en la vida de los televidentes.

Sin embargo, a través de las redes sociales se reveló al verdadero Eduardo Verástegui al exponer los oscuros nexos que tanto crítica en Sound of Freedom.

A través de TikTok, la usuaria ‘Marycarmenllano0702′ desenmascaró a Eduardo Verástegui y recordó que ha tenido nexos con personas que han sido vinculados al tráfico sexual de niños.

‘Marycarmenllano0702′ destacó que tenía que decir muchas cosas sobre Eduardo Verástegui, pero no podía decirlas porque le quitaban la cuenta.

En el video ‘Marycarmenllano0702′ señaló que Eduardo Verástegui “permanecía a las elites más pervertidas de México”.

De acuerdo con el clip, Eduardo Verástegui es soberbio y controlador porque se siente “poco menos que Jesucristo en la tierra”.

Pese a que no ha visto Sound of Freedom, ‘Marycarmenllano0702′ le cuestionó a Eduardo Verástegui sobre por qué sigue perteneciendo a una institución religiosa que protege y encubre a pederastas.

‘Marycarmenllano0702′ invitó a Eduardo Verástegui a empezar con su casa y levantar la voz y pedir justicia por las víctimas de trata de niñas que denunció Lidia Cacho.

En ese sentido, ‘Marycarmenllano0702′ le recomendó a Eduardo Verástegui comenzar por todo lo que está sucediendo en México.

En su video, ‘Marycarmenllano0702′ recordó que Eduardo Verástegui sigue teniendo relación con personas que han sido vinculados al tráfico sexual de niños.

Incluso la usuaria señaló que Eduardo Verástegui tenía conocimiento de las personas que incurrían en casos que ha denunciado pues él mismo habría participado.

‘Marycarmenllano0702′ cuestionó si Eduardo Verástegui solo quiere registrar un partido político en México para poder tener ingresos.

Para finalizar su video, ‘Marycarmenllano0702′ dudó que Eduardo Verástegui pueda recibir algún castigo por sus actos pues se encuentra protegido por gente muy poderosa que practica “la pederastia”.

En el video se relacionó a Eduardo Verástegui con Norberto Rivera, Marcial Maciel y el exgobrnador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez.

Usuarios aplauden que se exhiba al verdadero Eduardo Verástegui

Tras viralizarse el video en donde se expone al verdadero Eduardo Verástegui, usuarios aplaudieron que se hable sobre los nexos del actor.

“Hasta que alguien dijo la verdad de EV quieren seguir engañando a la gente, bueno a los que todavía no despiertan”, “De las pocas que ha hablado del tema bravo”, “Hasta que por fin alguien tuvo el valor de decir la verdad de E.V. jamás me he tragado el cuento de este señor”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Incluso algunos usuarios señalaron que Eduardo Verástegui está haciendo todo por la política.

“Porque quiere ser presidente de México, y sabe que por medio de la religión puede llegar a la gente ignorante”, “Este personaje lo están preparando todo es política”, “Yo creo que este señor es puro show y todo eso lo hace para que el pueblo crea en el todo está planeado así es el poder”, destacaron otros usuarios.

Eduardo Verástegui (Captura de Pantalla )

Eduardo Verástegui (Captura de Pantalla)