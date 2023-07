Es falso que los rescatistas de OUR no tengan entrenamiento y que turistas paguen para “vivir la experiencia”, así lo aclaró Arturo Moreno, miembro del Movimiento México Republicano, que respalda las aspiraciones políticas de Eduardo Verástegui, productor de Sound of Freedom.

OUR (Operation Underground Railroad) es la organización que hasta hace poco dirigió Tim Ballard, un exmilitar, cuyo personaje es el principal en Sound of Freedom.

Arturo Moreno, como parte de las organizaciones que respaldan políticamente a Eduardo Verástegui y su película, respondió así ante la polémica generada respecto a Sound of Freedom y particularmente a un video que se hizo viral en la cuenta de TikTok de el_profeta_ateo de quien describe como un joven “ex cristiano”.

De esto se trata Sound of Freedom, película producida por Eduardo Verástegui. (Especial)

Rescatistas de OUR, que se retratan en Sound of Freedom, son exmilitares

Arturo Moreno, dijo en entrevista exclusiva para SDPnoticias que todos los rescatistas son exmilitares, por lo cual tienen un entrenamiento para llevar a cabo los rescates.

“Esto es completamente ridículo, el perfil de los voluntarios de operaciones de campo de la organización OUR son exagentes de policía y militares que tienen experiencia en aplicación de la ley y en el rescate de personas... no es que yo haga una donación y ya me pueda volver una especie de turista de la aventura del rescate... es una mentira” Arturo Moreno. Miembro del consejo nacional del Movimiento México Republicano

Sobre que algunas personas pagan por rescatar, aclaró que no es así y que lo que sí existen son donadores que tienen experiencias de activismo y no de rescate.

En su video, el tiktokero enlista varias razones por las cuales no ver Sound of Freedom y se lanza contra OUR, entre ellas dijo que graban los rescates con fines promocionales, que los rescatistas no tienen entrenamiento y que pagan por la experiencia de rescatar.

Trabajo encubierto y de inteligencia, destacan sobre OUR

Arturo Moreno aclaró que en los rescates de víctimas de trata de personas se graban para documentar y que finalmente se pide su consentimiento, además negó que “juegue a ser héroes”.

El_profeta_ateo afirmó que “piden” a los niños en los lugares donde son explotados, ante lo cual cual Arturo Moreno dijo molesto que la organización no “arriesga” a las víctimas, que son comentarios desafortunados y que lo que hay es trabajo encubierto y de inteligencia .

“Trabajar para detener la trata de personas... niños que ya están siendo explotados sexualmente incluye trabajos o actividades de inteligencia, trabajo encubierto y extracción de personas en condiciones muy peligrosas, este jovencito puede opinar muchas cosas en sus videos... creo que hace comentarios muy desafortunados” Arturo Moreno. Miembro del consejo nacional del Movimiento México Republicano

También confirmó que la organización pagó publicidad en American Airlines como lo hace cualquier otra.

Tim Ballard dejó OUR para dirigir Nazarene Fund

Sobre que Tim Ballard no es ya el CEO de OUR lo confirmó y dijo que sigue trabajando contra la trata. Ahora Tim Ballard creó Nazarene Fund contra la persecución de cristianos.

Sobre el seguimiento a personas rescatadas se apoyan de otras organizaciones que les proporcionen ayuda psicológica pues sus acciones se centran en actividades táctico.

Sobre el caso de una persona que dio que huyó sola y no fue rescatada, aclaró que hay un caso polémico y que en realidad se trata de un grupo de venezolanas que finalmente tuvieron refugio por parte de Estados Unidos por gestiones de OUR en el periodo presidencial de Donald Trump.

Polémica por Sound of Freedom olvida el éxito del mexicano Eduardo Verástegui

Arturo Moreno dijo que la gente ha recibido muy bien la película y que la polémica generada en torno a la película se olvida del éxito internacional que como mexicano está teniendo Eduardo Verástegui.

“Nadie dice que Eduardo Verástegui es un productor mexicano que esta teniendo éxito con su película y pareciera que quiere verlo caer” Arturo Moreno. Miembro del consejo nacional del Movimiento México Republicano

Donald Trump, Eduardo Verástegui (@JasonMillerinDC)

OUR ha rescatado a más de 7 mil personas víctimas de trata

Al momento OUR cuenta con siete mil personas rescatadas en cuatro mil intervenciones “exitosas” y ha logrado más de cinco mil arrestos de criminales. Negó que sea un asunto improvisado el trabajo de OUR.

¿Cuándo se estrena Sound of Fredom?

Sound of Freedom se estrena en México el 31 de agosto, misma fecha en la que llegará a varios países de América Latina. En estados Unidos se estrenó el 4 de julio.