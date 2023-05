Eduardo Santamarina ni sabía que habían corrido a Jorge Van Rankin de Miembros al Aire, pero señala que con su salida no pasará nada pues llegará otro conductor más.

Jorge Van Rankin -de 59 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que señaló que lo habían corrido de una manera “desagradable” del programa Miembros al Aire.

Aunque se ha generado gran polémica por el despido de Jorge Van Rankin, Eduardo Santamarina -de 54 años de edad- ni enterado estaba.

Pese a que no se encontraba enterado de la salida de Jorge Van Rankin, Eduardo Santamarina lo defiende y asegura que con él siempre se portó muy profesional.

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Van Rankin confesó que lo habían corrido de Miembros al Aire sin darle ninguna explicación.

Jorge Van Rankin señaló que lo que le molestaba era la manera en la que lo habían corrido pues después de 14 años esperaba que le dieran la cara, pero eso no había sucedido.

Luego de la polémica que se generó por la salida de Jorge Van Rankin de Miembros al Aire, sus compañeros fueron cuestionados sobre esta situación.

Sin embargo Eduardo Santamarina se mostró sorprendido ante esta situación y señaló que no sabía que Jorge Van Rankin ya no iba a estar en Miembros al Aire.

En un video compartido por el reportero Edén Dorantes, Eduardo Santamarina señaló que desconocía del tema por lo que no sabía que contestar.

“No creo que lo hayan corrido, no sé la verdad me agarraron en curva. Muchos años ahí en Miembros, realmente no sé qué contestar”

Eduardo Santamarina