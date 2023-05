Jorge Van Rankin desempleado y sin entrevistas, pues ni Ricardo Salinas Pliego quiere hablar con él.

A través de Twitter, el conductor de televisión Jorge Van Rankin - de 59 años de edad- fue bateado nada más ni menos que por el mismísimo Ricardo Salinas Pliego.

Rechazo épico, que dejó aún más en evidencia la mala racha que atraviesa Jorge Van Rankin.

A través de Twitter, Jorge Van Rankin se llevó el rechazo de su vida en pleno desempleo.

Luego de que el conductor de televisión Jorge Van Rankin le pidiera a Ricardo Salinas Pliego -de 67 años de edad- una entrevista para su canal de YouTube.

Sin embargo la respuesta no fue la deseada, pues luego de que Jorge Van Rankin tuiteara: “Don Ricardo, ya no se enoje, por cierto ¿cuándo lo entrevistó?”.

La respuesta de Ricardo Salinas Pliego fue más que contundente, pues sin más rechazo con todo a Jorge Van Rankin.

“Nombre yo no me enojo, lo que pasa es que hay muchos delicaditos y todo toman como enojo, jajaja. Gracias por su interés de entrevistarme, pero no gracias”.

Ricardo Salinas Pliego