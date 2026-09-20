Ed Sheeran se pronunció sobre Gaza con un mensaje de desaprobación a la devastación y muerte de niños en Medio Oriente, antes de iniciar su concierto en Filadelfia.

“Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico e injustificable. Se me ha roto el corazón por la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles, de vidas de niños”. Ed Sheeran

El cantante británico expresó tener el “corazón roto” por la guerra entre Israel y Hamás, y mencionó que ha tenido que tomar “decisiones difíciles”, refiriéndose a la exclusión de Macklemore de su gira.

“Nunca he querido ser un músico activista”: Ed Sheeran abre concierto en Filadelfia con mensaje a favor de Gaza

Este sábado, antes de comenzar su concierto, Ed Sheeran subió al escenario para disculparse y comentar la exclusión de Macklemore, tras sus comentarios propalestinos durante su gira en Estados Unidos.

El cantante agregó que no es su intención decepcionar a los fans por lo ocurrido y que, aunque no busca ser músico activista, reconoce la importancia del debate en Gaza.

“No quiero decepcionar a los fans y nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha colocado en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el asunto político más complejo del planeta”. Ed Sheeran

El músico también dijo que tuvo que tomar decisiones difíciles y que cometió varios errores, por lo que pidió disculpas a sus seguidores y a los asistentes del concierto.

“Esta semana, las críticas giraron en torno a algo mucho más importante. He tenido que afrontar y tomar decisiones difíciles, y he cometido errores. Lo siento muchísimo”. Ed Sheeran

Esta es la primera vez que Ed Sheeran se pronuncia por la polémica desde su publicación del martes en Instagram, y luego de que los demás teloneros se retiraran en apoyo a Macklemore.

Ed Sheeran se pronuncia sobre Gaza en concierto en medio de polémica (Especial)

Protestas propalestinas marcan concierto de Ed Sheeran en Filadelfia

Un pequeño grupo de manifestantes, algunos con banderas palestinas, se reunió a pocas cuadras del lugar, antes de la hora programada para el inicio del concierto de Ed Sheeran.

Una coalición de organizaciones propalestinas anunció que se manifestaría cerca del lugar del concierto para “volver a centrar la conversación en Palestina y motivar a Filadelfia a actuar de nuevo”.