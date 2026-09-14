Bruce Davis, miembro de la Familia Manson, murió a los 83 años el pasado 11 de septiembre.

De acuerdo con el especializado portal TMZ, el forense declaró su muerte a las 23:03 horas, esta tuvo lugar el interior del Centro Médico de California en Vacaville, donde se encontraba recluido por su participación directa en dos asesinatos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte del lugarteniente de Charles Manson.

Bruce Davis, miembro de la Familia Manson (Especial)

Bruce Davis permaneció en prisión por más de cinco décadas

A Charles Manson y a sus seguidores los condenaron inicialmente a muerte por los asesinatos de Tate-LaBianca, pero sus penas fueron modificadas a cadena perpetua tras la abolición de la pena de muerte en California.

Sin embargo, a Bruce Davis no lo condenaron por este brutal crimen en el que siete personas perdieron la vida; al lugarteniente lo encarcelaron por los homicidios de Gary Hinman y Donald Shea.

El 2 de diciembre de 1970 se entregó a las autoridades tras haber estado prófugo y el 21 de abril de 1972 comenzó a cumplir formalmente su sentencia de cadena perpetua por la que pasó 54 años en prisión.

Bruce Davis fue declarado culpable de asesinar a sangre fría a Gary Hinman, amigo de la familia Manson. También le arrebató la vida al especialista en escenas de riesgo, Donald “Shorty” Shea. Ambos crímenes ocurrieron en 1969.

En su declaración, Davis confesó haber apuñalado a Shea con un cuchillo y haberle cortado la oreja a Hinman con una espada . Al momento de la agresión, dijo tener un arma de fuego.

A lo largo de los años, intentó obtener su libertad condicional, pero le fue negada en repetidas ocasiones por lo que, a través de su abogado, acusó falta de empatía.

Pese a estar encerrado, Bruce Davis participó en el podcast The Lighter Side of Serial Killers mediante dos entrevistas telefónicas que concedió entre febrero y abril de 2023.