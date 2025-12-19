José Achar es un cirujano plástico acusado de destruir el rostro de Dorismar y poner en riesgo a más famosas.

A finales de diciembre de 2025, la modelo argentina Dorismar reveló que fue víctima de una mala praxis tras someterse a una cirugía estética en la nariz.

¿Quién es José Achar? El cirujano acusado de destruir el rostro de Dorismar

José Achar Zavalza es un médico cirujano famoso por practicarle cirugías estéticas a diversas figuras del medio.

Su nombre se volvió viral tras la denuncia pública de Dorismar, quien tuvo una fuerte infección en la nariz tras someterse a una cirugía estética con José Achar.

José Achar (Facebook/Dr. Jose Achar Zavalza)

¿Qué edad tiene José Achar?

José Achar nació el 17 de septiembre de 1983; actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Achar?

Se desconoce si José Achar está casado.

¿Cuántos hijos tiene José Achar?

No hay información sobre si José Achar tiene hijos.

¿Qué estudió José Achar?

José Achar estudió medicina en la Universidad Anáhuac y se especializó en Cirugía plástica y reconstructiva en la UNAM.

José Achar (Facebook/Dr. Jose Achar Zavalza)

¿En qué ha trabajado José Achar?

José Achar es un especialista en cirugía plástica y reconstructiva, conocido por realizarle cirugías estéticas a famosos como Karime Pindter y Brenda Zambrano.

Tiene una clínica de cirugía estética en el municipio de Naucalpan y dice que es experto en:

Liposucción

Rinoplastía

Bleferoplastía

Abdominoplastía

Aumento mamario

Mommy makeover

José Achar es señalado de negligencia tras hacerle una cirugía a Dorismar

El 17 de diciembre de 2025, Dorismar compartió en redes sociales que se encontraba en Colombia para realizarse una rinoplastia, luego de que fuera víctima de una negligencia.

Dorismar no señaló como responsable a José Achar en sus videos, pero inició una denuncia contra el médico por daño moral.

La modelo acusa a José Achar de realizarle dos cirugías en la nariz que no salieron bien y otro procedimiento estético en el rostro que le dejó cicatrices a la altura de las orejas .

Dorismar se fue a operar a Colombia tras la mala praxis de sus anteriores intervenciones. pic.twitter.com/oGhU358WlH — Flowers (@aldo_flowers) December 17, 2025

Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, también señaló a José Achar de negligencia, luego de que le realizara un aumento de busto y estuviera a punto de perder un seno.