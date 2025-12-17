La actriz y modelo argentina Dorismar ha alarmado a sus fans al hacerse viral unas fotos tras una cirugía estética con complicaciones.

Cirugía estética con complicaciones que dejó a Dorismar desfigurada, luego de someterse a una rinoplastia en 2023, para corregir una ligera asimetría en el tabique nasal.

Y por lo que Dorismar atravesó uno de los peores momentos, pues la modelo argentina habría quedado con una deformidad en su tabique y con un implante artificial que ella no autorizó.

Lo que también le causó a Dorismar una crisis emocional ante la cirugía estética con complicaciones que la dejó con deformidades en su cara.

Sin embargo, Dorismar volvió a reaparecer en redes sociales, por lo que preocupó por su aspecto postoperatorio, aunque aclaró que no se trata de lo que creen.

Así luce Dorismar tras una cirugía estética con complicaciones (Especial )

Dorismar vuelve a someterse a cirugía estética para reconstruir su nariz

A través de un par de historias en sus redes sociales, Dorismar reveló que ha vuelto a someterse a cirugía estética para reconstruir su nariz.

Razón por la que Dorismar viajo a Colombia donde fue intervenida nuevamente con un nuevo doctor y se siente muy feliz, pues ha obtenido buenos resultados.

“Para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis, viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá. Me vine a operar con el doctor Froilan Páez, eminencia de médico. Realmente estoy obteniendo muy buenos resultados, algo vi por ahí ya y me encuentro muy feliz”. Dorismar

Y pese a que verla puede ser impactante, tras esta nueva cirugía estética, Dorismar aclaró que todo va bien y su estado aún es posoperatorio por lo que seguirá todas las indicaciones del doctor para recuperar su imagen.