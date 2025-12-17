Así luce Dorismar tras una cirugía estética con complicaciones

La actriz y modelo argentina Dorismar ha alarmado a sus fans al hacerse viral unas fotos tras una cirugía estética con complicaciones.
Cirugía estética con complicaciones que dejó a Dorismar desfigurada, luego de someterse a una rinoplastia en 2023, para corregir una ligera asimetría en el tabique nasal.
Y por lo que Dorismar atravesó uno de los peores momentos, pues la modelo argentina habría quedado con una deformidad en su tabique y con un implante artificial que ella no autorizó.
Lo que también le causó a Dorismar una crisis emocional ante la cirugía estética con complicaciones que la dejó con deformidades en su cara.
Sin embargo, Dorismar volvió a reaparecer en redes sociales, por lo que preocupó por su aspecto postoperatorio, aunque aclaró que no se trata de lo que creen.
Dorismar vuelve a someterse a cirugía estética para reconstruir su nariz
A través de un par de historias en sus redes sociales, Dorismar reveló que ha vuelto a someterse a cirugía estética para reconstruir su nariz.
Razón por la que Dorismar viajo a Colombia donde fue intervenida nuevamente con un nuevo doctor y se siente muy feliz, pues ha obtenido buenos resultados.
“Para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis, viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá. Me vine a operar con el doctor Froilan Páez, eminencia de médico. Realmente estoy obteniendo muy buenos resultados, algo vi por ahí ya y me encuentro muy feliz”.Dorismar
Y pese a que verla puede ser impactante, tras esta nueva cirugía estética, Dorismar aclaró que todo va bien y su estado aún es posoperatorio por lo que seguirá todas las indicaciones del doctor para recuperar su imagen.