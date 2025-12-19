La Bebeshita ya había denunciado públicamente al doctor José Achar, señalado por Dorismar de destruirle la nariz con una cirugía estética.

Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, denunció en 2021 que casi pierde los senos por una cirugía que le realizó el doctor José Achar.

La Bebeshita ya había denunciado al doctor José Achar por negligencia

Tras la denuncia de La Bebeshita, el doctor José Achar acusó a Daniela Alexis de acudir intoxicada y ebria a la cirugía, lo cual fue desmentido por la influencer.

Años después, La Bebeshita volvió a narra su experiencia en el podcast de Celia Lora ‘La anatomía del error’.

La Bebeshita (@bebeshitadany / Instagram)

La Bebeshita contó que mientras trabajaba en ‘Enamorándonos’, la producción le pagó su trabajo con una cirugía, la cual le practicó el doctor José Achar.

La influencer confió en el médico, ya que había operado a otras personas como Karime Pindter.

La cirugía de La Bebeshita fue en la madrugada y se sintió muy mal durante la recuperación; al final, los resultados del procedimiento no fueron los esperados.

La famosa se volvió a operar los senos y fue cuando descubrió que los primeros implantes no estaban bien colocados.

El doctor José Achar también le operó la nariz a La Bebeshita y tras someterse a otro procedimiento, le dijeron que habían encontrado material extraño.

La Bebeshita, influencer. (@BebeshitaDanielaOficial)

La Bebeshita reacciona al caso de Dorisman y José Achar

Durante un encuentro con medios, La Bebeshita recordó que José Achar ya había sido negligente con ella, por lo que no estaba sorprendida por el caso de Dorismar.

“Creo que fue el mismo cirujano que Dorismar”, contó La Bebeshita, quien estuvo a punto de perder el busto por la cirugía con el doctor José Achar.

La Bebeshita no procedió legalmente contra el doctor José Achar, pero Dorismar sí y ya inició una denuncia en su contra.

El abogado confirmó que el doctor José Achar será demandado tras dejarle daños en la nariz y rostro a la modelo.