La muerte de Daniel Bisogno, el reconocido conductor de “Ventaneando”, ha sacudido el mundo del espectáculo mexicano.

A sus 51 años, Daniel Bisogno murió el pasado 20 de febrero, por complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

Su partida ha generado diversas reacciones y revelaciones por parte de sus familiares y amigos cercanos.

En una entrevista para “El mitangrit de Horacio Villalobos”, su hermano Alex B compartió detalles sobre los últimos momentos de Daniel Bisogno y de cómo su padre Don Concho enfrentó la dolorosa noticia.

Alex B contó que la muerte de su hermano los tomó por sorpresa, ya que ese mismo día, por la mañana, él había estado con Daniel Bisogno y lo había visto muy bien.

Raquel Bigorra no está ni un poco arrepentida de la reconciliación con Daniel Bisogno que nunca llegó

Cristina Riva Palacio revela que Daniel Bisogno no dejó testamento, pero sí indicaciones por escrito

Ricardo Salinas Pliego pagó para que Daniel Bisogno viviera más tiempo, revela la ex esposa del conductor

De hecho, comentó, la doctora que lo atendía le dijo que el exconductor de Ventaneando presentaba mejoría.

Todo cambió por la tarde, cuando le llamaron a Alex B para pedirle que regresara al hospital, pues era necesario intubarlo y antes de eso, Daniel Bisogno había pedido ver a sus hermanos.

El exconductor de ‘Al Extremo’ comentó que al llegar al nosocomio, la doctora les dijo que había llegado el momento de despedirse.

Tras ver morir a Daniel Bisogno, Alex B y su hermana Ivette tuvieron que enfrentar otro doloroso momento: Comunicarle a su padre, Don Concho, que el también actor había trascendido.

¿Cómo lo hicieron? Alex B comentó que después de la muerte de su madre, pensar en la posibilidad de comunicarle a su padre el deceso de Daniel Bisogno lo aterraba.

Ricardo Salinas Pliego pagó para que Daniel Bisogno viviera más tiempo, revela la ex esposa del conductor

Y es que, cuando su mamá murió, Don Concho les dijo que “se quería morir con ella”.

¿Qué pasaría al enterarse de la muerte de su hijo? Alex B dijo que le daba mucho miedo que su padre no resistiera la noticia y no sólo tuviera que despedir a su hermano.

Fue por eso que tan pronto como murió Daniel Bisogno, él y su hermana Ivette se trasladaron a la casa de su padre, para evitar que se enterara por terceros que el conductor de ‘Ventaneando’ había fallecido.

Durante el trayecto, Dijo Alex B, decidió llamarle por teléfono para saber qué estaba haciendo, pero Don Concho notó que algo malo había sucedido.

"Mi papá nos conoce perfecto. Al final, yo traté de platicar de muchas cosas con él. Me preguntaba y me preguntaba por Daniel. Yo le cambiaba el tema hasta que el solito me dijo: ‘¿Daniel falleció?’ y le tuve que decir que sí"

Alex B.