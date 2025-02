El productor teatral Alex Gou, gran amigo y socio de Daniel Bisogno, se ofreció a pagar la escuela de su hija Michaela, reveló Cristina Riva Palacio, ex esposa del conductor de ‘Ventaneando’.

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, Cristina Riva Palacio, compartió detalles sobre las ofertas de apoyo que ha recibido tras la muerte de Daniel Bisogno.

Uno de los gestos que más destacó fue el de Alejandro Gou, quien se ofreció a costear toda la educación de Michaela Bisogno. ¿Qué le respondió?

Daniel Bisogno con su exesposa Cristina Riva Palacio. (@crisrpb88 / Instagram)

Cristina Riva Palacio habla de los enormes gestos de amor que Alex Gou y otros amigos de Daniel Bisogno han tenido con su hija

Cristina Riva Palacio le contó a Matilde Obregón, en su canal de YouTube, que a pesar de la generosidad de la propuesta, decidió declinarla.

Aunque agradeció profundamente el gesto de Alejandro Gou, Cristina Riva Palacio dijo que “la escuela de Michaela ya está totalmente cubierta”.

De esto se habría encargado Daniel Bisogno, quien dijo a Pati Chapoy que tras su primer ingreso al hospital, entendió que “nadie tenía la vida comprada” y por eso contrató un seguro que cubre su educación hasta la licenciatura.

“Lo que he trabajado, lo mucho o lo poco que he logrado, es única y exclusivamente para ella (Michaela Bisogno), y para ayudar a mis papás en caso de que eso (su muerte) fuera a suceder” Daniel Bisogno

Ex esposa de Daniel Bisogno agradece la ayuda de Ricardo Salinas Pliego y de Pati Chapoy durante toda la enfermedad del conductor

La exesposa de Daniel Bisogno también destacó el apoyo que Grupo Salinas les brindó durante toda la enfermedad del también actor, asumiendo los gastos.

Ante ello, Cristina Riva Palacio deseo tener la oportunidad de algún día ver personalmente a Ricardo Salinas Pliego y a su hijo Benjamín, dirigentes de TV Azteca, para estrechar su mano y agradecerles personalmente por su ayuda.

Cristina Riva Palacio hizo una mención especial de Pati Chapoy, señalando que Michaela Bisogno la llama “abuela”.

Riva Palacio dijo que Pati Chapoy se ha ganado con creces ese título porque desde que Daniel Bisogno cayó enfermo, ella estuvo siempre pendiente de lo que le sucediera.

“Es como una abuela, de verdad. No hay palabras para describir a Pati, de verdad no existe una palabra tan hermosa para poder describir lo que ha hecho Pati... entonces, no hay nada más que agradecer”, sostuvo.

Durante la conversación, Cristina también abordó otros temas sensibles, como la ausencia de un testamento por parte de Daniel Bisogno.

Y es que, dijo que a pesar de haber comprado el seguro para Michaela, Bisogno no hizo un testamento como tal, sólo le expresó a su familia cómo quería que se repartieran sus bienes.

Cristina dijo confiar en que la voluntad de Daniel Bisogno se respetará por completo, sólo falta que ella y su hermano se pongan de acuerdo para realizar el papeleo.

Daniel “no dejó testamento, pero dejó escrito y eso se va a respetar al 100%, y todos sabíamos. Él siempre ayudó en su casa y eso se va a seguir haciendo, y la niña, la verdad es que no hay de qué preocuparse en eso, solo es cuestión de hacer y hacer papeles”, . Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno