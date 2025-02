Mariana Ochoa -de 46 años de edad- recordó a Daniel Bisogno con la peor anécdota y terminó revelando uno de sus secretos.

La muerte de Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero, provocó que sus amigos y familiares lo recordaran con mensajes de cariño.

Así fue el caso de Mariana Ochoa, quien fue ex novia del conductor y quiso recordarlo contando una historia sobre él, pero quedó peor.

Andrea Escalona -de 38 años de edad- y Mariana Ochoa fueron ex novias de Danilo Bisogno y quisieron recordarlo contando anécdotas junto a él.

Mariana Ochoa reveló que cuando ya no era novia de Daniel Biosgno, este le pidió llevar a su casa a unos amigos.

“Un día me habla, 11 de la noche: ‘Oye ando de fiesta con mis amigos ¿Podemos llegar a tu casa? Pk, vénganse para acá, mis hijos ya estaban dormidos y eso, o sea en mi casa una peste a mariguana”

La cantante revela que Daniel Bisogno acudió con sus amigos a su casa y comenzaron a fumar mariguana.

Es por eso que Mariana Ochoa pidió a Daniel Bisogno y sus amigos, que se salieran a fumar, ya que estaban apestando su casa.

Mariana Ochoa quiso recordar a Daniel Bisogno, pero terminó revelando que consumía mariguana.

Usuarios de redes sociales criticaron a Mariana Ochoa por contar esta anécdota, pues creen que Daniel Bisogno ya no está para afirmar o desmentir la historia.

A pesar de que Mariana Ochoa terminó ‘balconeando’ a Daniel Bisogno, la amistad entre ellos era cercana.

Durante una entrevista con De Primer Mano, Mariana Ochoa reveló que Daniel Bisogno la invitó a su último festejo de cumpleaños.

Ella no pudo asistir porque tenía un compromiso y ahora lamentaba no haber convivido con él por última vez.

Mariana Ochoa tampoco pudo asistir al homenaje a Daniel Bisogno en el Centro Cultural Tetarlo 2, ya que tenía un concierto.

“Si alguien hablaba mal de mí, salía y me defendía siempre en pantalla (…) son de esas cosas que dices como no cancelé un compromiso, me invitó a una reunión que hizo de su cumpleaños”

Mariana Ochoa