Hay quienes lloran públicamente la muerte de Daniel Bisogno, mientras que otras personas, como Raquel Bigorra, no tienen nada qué decir al respecto.

Y es que Raquel Bigorra -de 50 años de edad- no perdona que Daniel Bisogno la acusara de vender información de su divorcio con Cristina Riva Palacio a la revista TVNotas.

Motivo por el que hoy no se arrepiente de no haberse reconciliado con quien fue su amigo y su compadre.

En declaraciones para el programa Sale el Sol, Raquel Bigorra dijo no arrepentirse de no haber retomado su amistad con Daniel Bisogno, quien murió a los 51 años de edad el pasado 20 de febrero.

Raquel Bigorra dijo no haber buscado la reconciliación con Daniel Bisogno porque confío que con el paso del tiempo se comprobaría que ella no traicionó a nadie.

“No (me arrepiento), para nada. Nada responde más a una situación así que tus acciones. Puedes pensar mil cosas, hay gente que va, dice y se arrepiente. Habla más la acción y en estos cinco años me mantuve tranquila, dejé que me calumniaran. Dije: ‘el tiempo va a poner todo en su lugar’”

Raquel Bigorra