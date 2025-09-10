Ximena Flores, la novia de El Bogueto de 27 años de edad, sí es la del proceso, pues el cantante de reguetón contó el bonito gesto que tuvo con él cuando no tenía dinero.

Ahora El Bogueto le da camionetas, relojes Cartier y de más detalles a Ximena Flores de edad desconocida, pero reconoció que antes fue ella quien pagó para que él cumpliera su sueño.

Ximena Flores, la novia de El Bogueto, fue quien pagó la primera canción del reguetonero

En muchas ocasiones se ha escuchado a El Bogueto decir que Ximena Flores es “la del proceso” y una revelación más confirmó por qué lleva este amoroso apodo.

El 10 de septiembre, El Bogueto fue a la casa de su novia Ximena Flores con motivo de su cumpleaños y en un post reveló que ella es por quien ahora es cantante.

Con una serie de fotografías donde se ve que El Bogueto le llevó un llamado “ramo buchón” de rosas a Ximena Flores, fue el detalle que tuvo por su cumpleaños.

El Bogueto con Ximena Flores. (@elbogueto)

Fue así que el cantante de reguetón decidió dedicarle un lindo texto a Ximena Flores donde reveló un motivo más del por qué es “la del proceso”.

Y es que El Bogueto contó que Ximena Flores fue quien pagó para que él pudiera grabar su primera canción porque él no tenía nada de dinero.

“Siempre recuerdo la primera vez que fuimos al estudio a grabar mi primer canción, yo sin dinero y tú costeaste todo”. El Bogueto, cantante.

Asimismo, el reguetonero recordó que Ximena Flores siempre ha estado en las buenas y malas con él, además de que ahora será la madre de su primer hijo.

“Años y cumpleaños! Buenas y malas! Chicas y grandes! (sic)”. El Bogueto, cantante.

El Bogueto no sabía que regalarle a Ximena Flores en su cumpleaños y ella le hizo una linda petición

El Bogueto contó que Ximena Flores pagó la primera canción que grabó en estudio, pero esto solo fue parte de un regalo que le dio porque era su cumpleaños y no sabía que regalarle.

Por medio de TikTok, El Bogueto compartió que faltaban pocas horas para el cumpleaños de su novia y que no había podido comprarle nada por falta de tiempo, por lo que pidió consejos de regalos.

Ante ello, Ximena Flores decidió escribirle en su TikTok pidiéndole algo sencillo y que no necesita dinero.

“Nada bb, solo estate conmigo y apapachame (sic)”. Ximena Flores, novia de El Bogueto.