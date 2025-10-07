El Bogueto de 27 años de edad, se deslindó de la muerte que empañó su nombre, asegurando que no sucedió en su camioneta y menos que su familia esté involucrada en algo.

La polémica en redes sociales apuntó a que un amigo de El Bogueto murió acompañado del padre del cantante a bordo de su camioneta cuando se disparó estando alcoholizado.

El Bogueto desmiente la polémica en redes sobre la muerte de un sujeto en su camioneta

El cantante de reguetón, El Bogueto, fue señalado como posible involucrado en la muerte de uno de sus amigos, debido a que habría sucedido en su camioneta, pero él ya se deslindó.

A pesar de que el cantante de Nezahualcóyotl, Estado de México, no estaba presente, que el hecho sucediera en una camioneta a su nombre y con su papá presente, lo apuntó directamente aunque él ya negó todo.

El Bogueto, cantante. (@elbogueto)

Por medio de la firma de abogados CUR y su representante, se dio a conocer que ni El Bogueto ni su familia estuvieron involucrados en la muerte del sujeto.

El comunicado apunta que la camioneta “no es propiedad de El Bogueto”, como lo apuntó C4 Jiménez en su post.

Por otra parte, señaló que el cantante “no estaba presente en el lugar”, además de que autoridades concluyeron que ni él ni la familia de El Bogueto estuvieron involucrados.

“Determinaron la causa del terrible fallecimiento. En la cual no se generó relación alguna con Bogueto o sus familiares”. Comunicado sobre El Bogueto.

Deslindan a El Bogueto y su familia de la muerte de su amigo en Nezahualcóyotl, Estado de México. (Instagram/jhprensa)

A su vez, El Bogueto enfrentó la polémica en sus propias redes sociales con una historia en Instagram donde hizo un llamado a no “lucrar” con su nombre.

Asimismo, El Bogueto pidió respeto por la persona fallecida, confirmando que sí era su amigo y sosteniendo que autoridades ya investigaron deslindando a él y a su familia.

“Pido respeto para los familiares, para el fallecido ya que sí era mi amigo. Está culero que se burlen de una desgracia y los medios lo utilicen para lucrar en contra de mi nombre. Están levantando falsos (...)”. El Bogueto, cantante.

El Bogueto aseguró que no volverá a hablar más de la polémica en redes sociales que persigue su nombre apuntando que ya todo está aclarado con las autoridades correspondientes de Nezahualcóyotl, Estado de México.