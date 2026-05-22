El Bogueto arremetió contra Arcángel tras comentarios sobre España y considerar que era una “estupidez” que este país se disculpara con Latinoamérica.

El reguetonero mexicano se tomó con gracia las palabras de Arcángel y cree que será el público quien le reproche al cantante de origen dominicano.

El Bogueto se burla de las palabras de Arcángel sobre España

Armando Toledo Rosas, El Bogueto, fue cuestionado sobre qué pensaba de las palabras de Arcángel, quien asegura que España “hizo valer” a Latinoamérica.

El Bogueto expresó que Arcángel se había equivocado: “Se pasó de verg… lo que es”.

El cantante mexicano expresó que lo que dijo Arcángel no era correcto y será el público quien sabrá reprochar sus palabras.

“Yo creo que la gente es la que tiene la última palabra y vi que la gente lo atacó recio. Lo que la gente diga, el pueblo manda” El Bogueto

‘El Bogueto’ y Emiliano Aguilar REACCIONAN a las polémicas declaraciones de Arcángel sobre la conquista española#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/zXvlaxUYve — De Primera Mano (@deprimeramano) May 20, 2026

Arcángel dio un concierto en España y fue cuando lanzó sus polémicas declaraciones, pues aseguraba que este país no debía una disculpa por la conquista .

“No hay que pedirles disculpas a nadie, estoy orgulloso de España”, dijo Arcángel, quien fue duramente criticado en redes sociales.

Arcángel se disculpa por sus polémicas palabras sobre España

Usuarios de redes sociales comenzaron a criticar a Arcángel por asegurar que España no le debía una disculpa a varios países de América, por lo que el cantante se terminó disculpando.

El cantante compartió una historia en Instagram donde aseguraba que no buscaba ofender con sus palabras.

“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy” Arcángel

Arcángel asegura que respetaba a Latinoamérica, pero reiteró que España era parte de la “creación” de su cultura.

“Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas. Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división” Arcángel

El cantante comentó que no ignora el dolor y las heridas históricas que quedaban tras a conquista, pero insistía en el legado cultural que había dejado el mestizaje.

Usuarios de redes sociales han pedido que se inicien un boicot contra Arcángel, quien se presentará en México muy pronto y a quien criticó indirectamente, ya que hace unos años el país solicitó una disculpa a España.