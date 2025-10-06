El nombre de El Bogueto nuevamente se vio envuelto en polémica luego de que un amigo del cantante murió en su camioneta mientras se alcoholizada en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Información preliminar apunta a que el papá de El Bogueto de 27 años de edad, podría estar en problemas legales e involucraría a su hijo por lo que andaba haciendo en su camioneta.

El desconocido papá de El Bogueto cuyo nombre se ensucia por la muerte de un amigo de su hijo

El Bogueto podrá estar triunfando con el reguetón mexicano que está haciendo e incluso a punto de agrandar su familia, pero por un tema de su padre su nombre está envuelto en polémica.

Información brindada por el reportero C4 Jiménez, apunta que el papá de El Bogueto -de identidad desconocida- podría estar en problemas legales por la muerte de un amigo del cantante.

Según lo informado, el papá de El Bogueto se encontraba en las calles de Nezahualcóyotl, Estado de México tomando en la camioneta de su hijo cuando el alcohol habría llevado a uno de ellos a dispararse.

El nombre del fallecido amigo de El Bogueto es Manuel Alejandro Moyeda, único accidente mortal dejando fuera a tres personas más incluyendo el padre del cantante.

Camioneta de El Bogueto donde murió su amigo. (@c4jimenez)

El reportero asegura que la camioneta de marcha Chevrolet color negro estaría a nombre de El Bogueto, es decir, Armando Toledo Rosas.

Hasta el momento, El Bogueto no se ha pronunciado al respecto y se cree que está informado porque su nombre está implicado.