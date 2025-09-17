Bad Bunny -de 31 años de edad- fue demandado por el dueño de ‘La Casita’, quien le reclama daños emocionales.

En enero de 2025, Bad Bunny estrenó un cortometraje llamado Debí tirar más fotos, donde aparece una casa que se volvió popular en Puerto Rico.

Propietario de ‘La Casita’ demanda a Bad Bunny y pide una compensación millonaria

En el cortometraje de Bad Bunny aparece una casa con fachada rosa, la cual se inspiró en la propiedad de Román Carrasco, de 84 años de edad.

‘La Casita’ se ubica en Humaco, un municipio de Puerto Rico.

Dueño que inspiró 'La Casita' de Bad Bunny lo demandó (YouTube )

Don Román, como se le conocer al dueño de ‘La Casita’, presentó una demanda el miércoles 17 de septiembre contra:

Bad Bunny

Rimas Entertainment

Move Concerts

A1 Productions

El dueño de ‘La Casita’ pide una compensación económica de más de 18 millones de pesos.

Román Carrasco asegura que ha padecido “daños emocionales y angustias mentales” tras la difusión del cortometraje de Bad Bunny.

Pues los fans del cantante han buscado la propiedad para visitarla y fotografiarla.

Además de que él no ha obtenido ningún beneficio económico del cortometraje, el cual tiene más de 22 millones de reproducciones en YouTube.

Dueño de ‘La Casita’ acusa a equipo de Bad Bunny de engañarlo

Juan R. Dávila, abogado de Román Carrasco, menciona que su representado firmó contratos en blanco.

Por lo que ignoraba las cláusulas sobre el uso de la propiedad y asegura que el equipo de Bad Bunny se aprovechó de Román Carrasco.

Ya que el hombre no tenía la facultad para leer y entender el contrato que firmó de manera digital en un celular.

El abogado de Román Carrasco aclara que su intención no es afectar a Bad Bunny, pero busca una compensación justa por el uso de su casa.

Bad Bunny se inspiró en la propiedad de Román Carrasco para construir ‘La Casita’, la cual usa como escenario de su actual gira.

Dicho lugar fue diseñado por Mayna Magruder Ortiz, mientras que la casa de Román carrasco es la que aparece en el cortometraje “Debí tirar más fotos”.