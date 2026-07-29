Se reveló que Tom Chadbon murió a los 80 años de edad. El actor era recordado por su participación en Game of Thrones.

La noticia fue confirmada por Fantom Events, una empresa que se dedica a organizar convenciones donde Tom Chadbon participó regularmente.

“Siempre fue un hombre cálido y amable con quien trabajar, y enviamos nuestras condolencias a su familia en estos tristes momentos.” Fantom Events

Esto se sabe sobre la muerte de Tom Chadbon, actor de Game of Thrones

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de Tom Chadbon.

De acuerdo con un comunicado de Fantom Events, el actor de Game of Thrones murió el fin de semana pasado, aunque no se reveló la fecha exacta del deceso.

¿De qué murió Tom Chadbon, actor de Game of Thrones? Esto se sabe (Especial)

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Tom Chadbon, seguidores en redes se unieron a las condolencias.

Además de que reconocieron el legado actoral que dejó Chadbon a lo largo de su carrera de casi 50 años en la industria del entretenimiento.

Tom Chadbon actuó en Game of Thrones, Casino Royale y Doctor Who

Nacido el 27 de febrero de 1946 en Luton, Bedfordshire, Inglaterra, Tom Chadbon dedicó su vida a la actuación.

Entre sus papeles más reconocidos está el detective Duggan en la legendaria historia City of Death de Doctor Who.

En cine, Chadbon contaría con una breve aparición en la cinta Casino Royale de 2006.

También interpretaría al High Septon en Game of Thrones durante el capítulo final, The Dragon and the Wolf, de la séptima temporada de 2017.

Su papel fue importante, ya que interviene en una escena donde Samwell Tarly descubre información sobre Jon Snow.