Pues Hafþór “The Mountain” Björnsson de 36 años de edad, rompió su propio récord el 6 de septiembre del 2025 durante el World Deadlift Championship.

Hafþór “La Montaña” Björnsson, conocido por su papel de Gregor Clegane en Game of Thrones, rompió su propio récord de peso muerto.

Pues el 6 de septiembre del 2025, durante el World Deadlift Championships en Birmingham, Inglaterra, el actor de Game of Thrones logró levantar 510 kilogramos.

510kg / 1124lbs DEADLIFT WORLD RECORD pic.twitter.com/WMKUqQvvzr — Hafþór J Björnsson (@ThorBjornsson_) September 6, 2025

Hafþór “La Montaña” Björnsso cuenta con varios récords mundiales de fuerza

Pues además de ser actor, Hafþór “The Mountain” Björnsso es un atleta de fuerza profesional y exbaloncestista.

Se sabe que Hafþór “La Montaña” Björnsso, actor de Game of Thrones cuenta con alrededor de 32 victorias internacionales y 129 récords mundiales en diversas disciplinas de fuerza.

Lo cual ha hecho que Hafþór “La Montaña” Björnsso, conocido por su papel en la exitosa serie de HBO Max Game of Thrones, se consolide como uno de los atletas más fuertes en la historia.