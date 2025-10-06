Tras un retraso “A Knight of the Seven Kingdoms”, secuela de Juego de Tronos ya ha confirmado su fecha de estreno.
Por lo que “A Knight of the Seven Kingdoms”, secuela de Juego de Tronos se estrenará comenzado el año 2026 por lo que llegará en pleno mes de enero.
Sin embargo, por ahora “A Knight of the Seven Kingdoms”, secuela de Juego de Tronos se guardó la fecha exacta, pero sí lanzó su primer póster con el que emociona aún más a los fans.
Así como el estreno de “A Knight of the Seven Kingdoms”, secuela de Juego de Tronos, será exclusivo en la plataforma de streaming HBO Max.
¿De qué trata “A Knight of the Seven Kingdoms”, la secuela de Juego de Tronos que ya ha confirmado su estreno?
“A Knight of the Seven Kingdoms” es la nueva serie secuela de la exitosa Game of Thrones y House of the Dragon.
Misma que está basada en la obra del escritor estadounidense de 77 años de edad, George R.R. Martin, titulada Tales of Dunk and Egg.
Y la cual está ambientada cinco décadas después de la extinción de los dragones, por lo que es después de House of the Dragon, pero un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones.
“Un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, dos héroes improbables vagaban por Poniente... un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientado en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”.HBO Max
Este es el elenco de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms”, la secuela de Juego de Tronos
El elenco confirmado para la serie “A Knight of the Seven Kingdoms”, la secuela de Juego de Tronos está integrado por:
- Peter Claffey de 29 años, como Dunk / Duncan el Alto
- Dexter Sol Ansell de 11 años, como Egg / Aegon Targaryen
- Finn Bennett de 26 años, como Aerion Targaryen
- Bertie Carvel de 48 años, como Baelor Targaryen
- Tanzyn Crawford de 24 años, como Tanselle
- Daniel Ings de 39 años, como Lyonel Baratheon
- Sam Spruell de 48 años, como Maekar Targaryen
- Ross Anderson de 38 años, como Humfrey Hardyng
- Edward Ashley -se desconoce su edad-, como Steffon Fossoway
- Henry Ashton de 34 años, como Daeron «El Borracho» Targaryen
- Youssef Kerkour de 47 años, como Steely Pate
- Daniel Monks de 27 años, como Manfred Dondarrion
- Shaun Thomas de 28 años, como Raymun Fossoway
- Tom Vaughan-Lawlor de 47 años, como Plummer
- Steve Wall de 79 años, como Leo Tyrell
- Danny Webb de 67 años, como Arlan de Pennytree