Tras un retraso “A Knight of the Seven Kingdoms”, secuela de Juego de Tronos ya ha confirmado su fecha de estreno.

Por lo que “A Knight of the Seven Kingdoms”, secuela de Juego de Tronos se estrenará comenzado el año 2026 por lo que llegará en pleno mes de enero.

Sin embargo, por ahora “A Knight of the Seven Kingdoms”, secuela de Juego de Tronos se guardó la fecha exacta , pero sí lanzó su primer póster con el que emociona aún más a los fans.

Así como el estreno de “A Knight of the Seven Kingdoms”, secuela de Juego de Tronos, será exclusivo en la plataforma de streaming HBO Max.

¿De qué trata “A Knight of the Seven Kingdoms”, la secuela de Juego de Tronos que ya ha confirmado su estreno?

“A Knight of the Seven Kingdoms” es la nueva serie secuela de la exitosa Game of Thrones y House of the Dragon.

Misma que está basada en la obra del escritor estadounidense de 77 años de edad, George R.R. Martin, titulada Tales of Dunk and Egg.

Y la cual está ambientada cinco décadas después de la extinción de los dragones, por lo que es después de House of the Dragon, pero un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones.

“Un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, dos héroes improbables vagaban por Poniente... un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientado en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”. HBO Max

A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)

Este es el elenco de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms”, la secuela de Juego de Tronos

El elenco confirmado para la serie “A Knight of the Seven Kingdoms”, la secuela de Juego de Tronos está integrado por: