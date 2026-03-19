El miércoles 18 de marzo se dio a conocer la muerte del Dr. Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido como ‘Dr. Culichi’, quien fuera cirujano de varios famosas.

La repentina noticia de su muerte fue compartida a través de las redes sociales del ‘Dr. Culichi’, sorprendiendo a sus seguidores quienes lamentaron este hecho.

¿De qué murió el ‘Dr. Culichi’? Esto se sabe

Mediante un desplegado en redes sociales se confirmó la muerte del Dr. Aneudi Rendón Moreno, conocido entre sus seguidores como ‘Dr. Culichi’.

De acuerdo con las primeras versiones, el ‘Dr. Culichi’, originario de Culiacán, Sinaloa, fue víctima de un infarto fulminante la mañana del miércoles 18 de marzo.

No obstante, esto no ha sido confirmado por sus familiares, quienes únicamente agradecieron los mensajes de apoyo ante la pérdida de su ser querido.

¿De qué murió el Dr. Aneudi Rendón Moreno? ‘Dr. Culichi’, el cirujano de famosas (Dr Culichi / FB)

En redes sociales acumulaba más de 80 mil seguidores, destacando en plataformas como TikTok e Instagram, donde compartía los procedimientos que realizaba.

Durante su carrera profesional, el Dr. Aneudi Rendón Moreno destacó por su compromiso, entrega y ética para garantizar el bienestar de sus pacientes.

Esto generó que famosas e influencers acudieran con el ‘Dr. Culichi’, además de personas que externaron el deseo que tenían de ser atendidas por este especialista en cirugía plástica.

Información señala que el ‘Dr. Culichi’ será velado en el municipio de Salvador Alvarado, en el estado de Sinaloa, en compañía de colegas, amigos y sus seres queridos.