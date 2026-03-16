El mundo del cine le dice adiós a una de sus estrellas; Matt Clark, quien fue figura del western y actor de la saga Volver al Futuro.

Su muerte ocurrió el 15 de marzo de 2026 a la edad de 86 años, luego de presentar complicaciones por una cirugía de espalda.

Acá te contamos todo lo que debes saber del actor de Volver al Futuro III:

Matt Clark (Especial)

¿Quién fue Matt Clark?

Matt Clark fue un actor estadounidense, mayormente conocido por su participación en películas ambientadas en el viejo oeste.

Nacido en Washington D. C., fue hijo de Theresa, quien era maestra, y Frederick William Clark, un carpintero local.

En su juventud, Matt Clark sirvió en el ejército, luego asistió a la Universidad George Washington, pero la abandonó al poco tiempo

Después de trabajar en varios puestos, se unió a un grupo de teatro local de D.C. Más tarde se convirtió en miembro de la compañía Living Theatre de Nueva York.

¿Cuántos años tenía Matt Clark?

Nacido el 25 de noviembre de 1936, el actor Matt Clark tenía 53 años al momento de interpretar al cantinero Chester en Volver al Futuro III.

Su muerte ocurrió el 15 de marzo de 2026, cuando el actor tenía 89 años.

¿Quién fue la esposa de Matt Clark?

El actor Matt Clark estuvo casado tres veces, sus esposas fueron:

Erica Theresa Lann (1958–1965)

Carol Trieste (1968–1988)

Sharon Lee Mays

Su esposa Sharon, con quien se casó el 16 de enero de 2000, lo acompañó durante sus últimos años.

Matt Clark (Especial)

¿Quiénes eran los hijos de Matt Clark?

Con su muerte, Matt Clark deja a cinco sus hijos:

Matthias Clark, músico.

Jason Clark, productor.

Seth Rider Clark, editor de cine.

Aimée Clark, productora.

Alexandria Clark.

El actor además tenía nueve nietos y un bisnieto.

¿Qué estudió Matt Clark?

El actor Matt Clark estudió en la George Washington University después de servir en el ejército de Estados Unidos, aunque no terminó la carrera.

Posteriormente se formó como actor en Nueva York en el HB Studio, donde estudió actuación con maestros como Herbert Berghof y William Hickey.

¿En qué trabajó Matt Clark?

El actor Matt Clark trabajó principalmente como actor de cine, televisión y teatro

Tuvo participación en filmes como:

Jeremiah Johnson (1972)

Pat Garrett and Billy the Kid (1973)

The Outlaw Josey Wales (1976)

The Gauntlet (1977)

Brubaker (1980)

The Thing Called Love (1993)

Back to the Future Part III (1990)

Young Guns (1988)

Además de su trabajo en cine, Matt Clark tuvo una presencia constante en la televisión estadounidense, con participaciones en:

Bonanza

The Waltons

Kung Fu

Little House on the Prairie

Dynasty

Magnum, P.I.

Lois & Clark: The New Adventures of Superman

Touched by an Angel

Chicago Hope

También participó en la serie Walker, Texas Ranger, protagonizada por Chuck Norris.

Chuck Norris (Darth Blender)

Matt Clark sufrió una fractura de espalda meses antes de morir

Matt Clark murió a los 89 años el 15 de marzo de 2026 en Austin, Texas, luego de complicaciones por una cirugía de espalda.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, la hija de Matt Clark, Aimee Clark, reveló que el actor sufrió una fractura en la espalda hace meses.

Este hecho provocó que Matt Clark fuera sometido a un procedimiento médico que posteriormente derivó en complicaciones de salud.