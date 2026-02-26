Crispin Glover es reconocido por haber hecho a George McFly en Volver al Futuro; sin embargo, el actor actualmente está enfrentando una serie de acusaciones.

La demanda en contra de Crispin Glover indica que el actor de Volver al Futuro agredió a una mujer en 2024.

¿Quién es Crispin Glover?

Crispin Hellion Glover, mejor conocido como Crispin Glover, es un actor de cine, pintor, cineasta, escritor y músico estadounidense, conocido por su papel de George McFly en Volver al Futuro.

Crispin Glover en Volver al Futuro (Universal)

¿Qué edad tiene Crispin Glover?

Crispin Glover nació el 20 de abril de 1964, actualmente tiene 61 años.

¿Quién es la esposa de Crispin Glover?

Crispin Glover no tiene esposa ni está en una relación; la única novia conocida del actor fue Alexa Lauren, con la que salió de 2001 al 2003.

¿Qué signo zodiacal es Crispin Glover?

Al haber nacido el 20 de abril, Crispin Glover es del signo de Aries.

Crispin Glover (Amazon Prime Video)

¿Cuántos hijos tiene Crispin Glover?

Crispin Glover no tiene hijos, señaló que su vida es demasiado ajetreada como para pensar en ser padre.

¿Qué estudió Crispin Glover?

Crispin Glover asistió a la Beverly Hills High School, tras el bachillerato decidió continuar con su carrera de actor que inició a la edad de 13 años.

¿En qué ha trabajado Crispin Glover?

Aunque es mayormente reconocido por ser parte de Volver al Futuro como George McFly, Crispin Glover ha tenido una carrera bastante prolífica.

Estos son los proyectos en los que ha participado Crispin Glover:

The Kid with the 200 I.Q.

Mi tutor

High School U.S.A.

Adiós a la inocencia

Viernes 13: último capítulo

Profesores de hoy

The Orkly Kid

Back to the Future

Hombres frente a frente

Instinto sádico

Twister

Donde está el corazón

Corazón salvaje

Rubin and Ed

Little Noises

Ferdydurke

The Doors

Ellas también se deprimen

¿A quién ama Gilbert Grape?

Misión explosiva

Dead Man

The People vs. Larry Flynt

Persiguiendo a Betty

Los ángeles de Charlie

Bartleby

Fast Sofa

Crimen y castigo

Una pandilla de altura

Willard

Los ángeles de Charlie: Al límite

Incident at Loch Ness

What is it?

Sexy hasta la muerte

Freddy Regresa

Simon Says

El mago del gore

It is fine! Everything is Fine

Epic Movie

Beowulf

Número 9

The I Scream Man

Alicia en el país de las maravillas

Mr. Nice

Jacuzzi al pasado

The Bag Man

American Gods

We Have Always Lived in the Castle

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Crispin Glover fue acusado de agredir a una mujer

A finales de febrero de 2026, Crispin Glover fue acusado por una mujer, que se mantuvo en el anonimato, de agresión en su contra.

De acuerdo con la demandante, Crispin Glover la llevó con engaños de Europa a California, prometiendo empleo de asistente; pero jamás recibió paga y era más una “pareja”.

Afirma que en marzo de 2024, tras encontrar la residencia cerrada, fue atacada por el actor de Volver al Futuro, asfixiándola.

Por su parte, Crispin Glover ha negado todas las acusaciones, afirmando que ella era una intrusa y que hay documentos oficiales que demuestran dicha afirmación.