La actriz del Cine de Oro Mexicano Linda Porto falleció el 30 de abril, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.

En el mensaje, la ANDI lamentó la pérdida de Linda Porto, a quien describió como una figura entrañable del espectáculo mexicano, destacando su trayectoria dentro del cine nacional.

Hasta el momento, las causas de la muerte no han sido reveladas públicamente, ya que la familia de la actriz decidió mantener la información en reserva durante este proceso.

Trayectoria de Linda Porto en el cine y la televisión mexicana

Linda Guitrón Porto inició su carrera en el cine mexicano a finales de la década de 1950, participando en diversas producciones durante la etapa final de la Época de Oro.

Su presencia en pantalla se consolidó gracias a su participación en cintas de corte social y comedia, donde demostró versatilidad interpretativa y capacidad para integrarse a distintos elencos.

Entre sus trabajos más recordados destacan El jinete de la muerte y El proceso de las señoritas Vivanco, producciones que marcaron su paso por el cine nacional.

También participó en películas como Cada quien su vida y Concurso de belleza, consolidando su reconocimiento dentro de la industria cinematográfica mexicana durante varias décadas.

Además de su trabajo en cine, Porto incursionó en televisión, destacando su participación en el programa Mujer, casos de la vida real, donde conectó con audiencias a nivel nacional.

Su trayectoria también estuvo ligada a una familia influyente en el espectáculo, al ser hermana de la actriz Maty Huitrón y tía de la productora Carla Estrada.

El legado de Linda Porto permanece como parte del cine y la televisión mexicana, mientras su fallecimiento genera reacciones entre colegas y público que siguieron su carrera artística.