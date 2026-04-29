El actor Luis Alberto Riolobos Sobisch, recordado por su participación en la serie La Rosa de Guadalupe, murió a los 64 años luego de enfrentar una enfermedad renal que deterioró su estado de salud en los últimos meses derivando en trombosis e intubación.

De acuerdo con reportes, Luis Alberto Riolobos permaneció hospitalizado durante semanas e incluso su familia solicitó apoyo económico para cubrir gastos médicos.

Luis Alberto Riolobos, actor La Rosa de Guadalupe, muere a los 64 años de edad (Especial)

Despiden a Luis Alberto Riolobos, actor de La Rosa de Guadalupe tras dura lucha contra enfermedad renal

La noticia de la muerte de Luis Alberto Riolobos, actor de la Rosa de Guadalupe ocurrió el pasado 27 de abril de 2026, lo cual generó una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas y amigos expresaron su tristeza por la pérdida del actor.

Entre los mensajes más emotivos en redes, destacó el de personas cercanas que describieron a Luis Alberto Riolobos como un amigo entrañable, recordando su trayectoria de más de tres décadas en televisión y teatro.

Luis Alberto Riolobos, también visto en producciones como Como dice el dicho y otras series, enfrentó una batalla prolongada contra problemas renales que se complicaron progresivamente hasta provocar su muerte.

Su velorio se realizó en el Estado de México, donde familiares y amigos acudieron para darle el último adiós, cumpliendo incluso su deseo de vestir de blanco en señal de despedida.