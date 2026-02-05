Lily Márquez Landa fue una mujer recordada por su lucha contra el cáncer; sin embargo, el 4 de febrero del 2026 perdió la vida. Si quieres conocer más acerca de la hermana de Edith Márquez, aquí te contamos su vida.

¿Quién fue Lily Márquez Landa?

Lilia Márquez Landa fue la hermana mayor de la cantante y actriz Edith Márquez, integrante del grupo Timbiriche y una de las artistas mexicanas más reconocidas del pop y la música ranchera. Aunque no formó parte del mundo del espectáculo como su hermana, fue una figura muy cercana y significativa en la vida personal de Edith.

¿Qué edad tenía Lily Márquez Landa?

Lily Márquez Landa falleció a los 57 años, tras su lucha contra el cáncer.

¿Lily Márquez Landa tuvo esposo?

Sí, Lily Márquez estuvo casada con un hombre de nombre Ernesto Ayón Sánchez, a quien llamaba “Ayonchis” en varias publicaciones de redes sociales.

Lily Márquez Landa, hermana de Edith Márquez (Ig: @lilymarquezl)

¿Qué signo zodiacal era Lily Márquez Landa?

Al no contar con la fecha exacta de nacimiento de Lily Márquez, se desconoce cuál es su signo zodiacal.

¿Lily Márquez Landa tuvo hijos?

Sí, Lily Márquez tuvo un hijo de nombre José Camar, quien es actor, cantante y creador de contenido.

¿Qué estudió Lily Márquez Landa?

No hay información pública disponible sobre la formación académica de Lily Márquez Landa.

¿En qué trabajó Lily Márquez Landa?

Lily Márquez Landa no era una figura pública con carrera profesional, su vida se mantuvo en el ámbito familiar y privado, y no hay reportes públicos de una trayectoria profesional específica en la industria del entretenimiento, negocios o cargos públicos.

La información disponible de Lily se centra en su vida personal, su lucha contra el cáncer y su rol como madre y hermana de una figura conocida.